SBB bereiten Nachtzug-Comeback vor

Reisende konnten beliebte Ferienziele wie Barcelona, Amsterdam und Brüssel nicht mehr direkt aus der Schweiz heraus auf der Schiene erreichen. Die Bundesbahnen begründeten damals ihren Rückzug mit der aufkommenden Konkurrenz von Billigfluglinien. Plötzlich waren die Flugtickets günstiger als die Bahnbillette.

1,6 Millionen Passagiere nutzen den Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen jährlich.

Folgendes Beispiel zeigt die Auswirkungen: Die Belegung des Nachtzugs nach Rom hatte sich seit dem Jahr 2002 halbiert, gleichzeitig war das Defizit allein dieser Verbindung auf bis zu 4 Millionen Franken pro Jahr gestiegen. Andere Transportunternehmen wie die Deutsche Bahn sind ebenfalls aus dem schwierig gewordenen Geschäft mit Nachtzügen ausgestiegen.

Doch nun zeichnet sich bei den SBB eine Kehrtwende ab. «Wir sehen einfach den Bedarf im Markt, und wir prüfen deswegen, ob wir wirklich den Nachtzugverkehr wieder ausbauen können», sagte Armin Weber, Leiter internationaler Personenverkehr der SBB, in der Sendung «10 vor 10» des Schweizer Fernsehens. Auf welchen Linien genau dies geschehen soll, klären die SBB zurzeit ab.

In zwei bis drei Jahren

Nur so viel ist klar: Der Ausbau der Nachtzugverbindungen würde nicht zum nächsten Fahrplanwechsel erfolgen. Als Zeithorizont nennt Weber vielmehr zwei bis drei Jahre. Denn: Der Bundesbetrieb benötigt neues Rollmaterial, um das Angebot zu lancieren. Dazu streben die SBB eine Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) an.

Diese Partnerschaft lässt vermuten, wohin die Reise für Schweizer Touristen führt. Der Nightjet, so der Name der ÖBB-Dienstleistung, fährt ab Basel und Zürich. Von dort aus geht es in Städte wie Berlin, Hamburg, Wien, Budapest und Zagreb. Eine Fahrt von Zürich bis Berlin-Ostbahnhof bieten die Österreicher ab umgerechnet 67 Franken an. Branchenkenner sehen zudem Potenzial für Verbindungen in den Süden, etwa nach Rom.