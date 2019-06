Sesselrücken beim Pharmakonzern Roche

Stühlerücken bei Roche: Sowohl bei der Sparte Diagnostics als auch bei der Gruppenkommunikation kommt es zu personellen Wechseln. Zudem gibt Verwaltungsrat Peter Voser sein Amt aufgrund seiner zusätzlichen Aufgabe als ABB-Chef ad interim ab.

Bei der Roche-Sparte Diagnostics übernimmt Thomas Schinecker per Anfang August die Leitung von Michael Heuer, der in den Ruhestand tritt. Er wird damit auch Mitglied der Roche-Geschäftsleitung, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte.

Heuer übernahm den Chefposten im vergangenen Jahr. Sein Nachfolger Schinecker ist 44 Jahre alt und leitet derzeit laut den Angaben die Roche-Geschäftseinheit Centralised and Point of Care Solutions. Die Diagnostics-Sparte ist bei Roche die kleinere der beiden Sparten neben Pharma.