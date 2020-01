So funktioniert das Schweizer Katermittel

Nein, eine Bieridee war es nicht, die Pedro Schmidt zum Unternehmer gemacht hat. Seine Erfolgsgeschichte begann vielmehr mit einem ordentlichen Kater. Der Zürcher hatte mit Kollegen in Köln gefeiert und sich dabei das eine oder andere Glas zu viel genehmigt. Am nächsten Morgen schleppte sich Schmidt in einen Drogeriemarkt in der Hoffnung, dort etwas gegen die Nachwehen des Alkoholkonsums zu erhalten. Doch das Aspirin und die Vitamintabletten, die man ihm dort verkaufte, halfen in dieser Situation kaum.