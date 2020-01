Spuhlers Sorgenkinder: Fabrik dicht, Jobs weg, Millionen verloren 

Vertrauen in Autoneum

Um angesichts der angespannten Lage jegliche Zweifel auszuräumen, haben die Grossaktionäre Spuhler und Pieper unlängst je 20 Millionen Franken in Autoneum gesteckt. «Das Darlehen ist ein Zeichen meines Vertrauens in das Unternehmen und sein Potenzial», hatte Spuhler betont.

Immerhin – bei Rieter müssen die beiden wohl nicht nachlegen: Mitte 2019 verfügte das Unternehmen über Barreserven von gut 220 Millionen Franken und damit nach Einschätzung eines Analysten über ein komfortables Polster – selbst wenn das Geschäft auf absehbare Zeit nicht anzieht und Rieter in den kommenden Jahren wie geplant 80 Millionen in den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in Winterthur investiert.

Aebi Schmidt entwickelt sich gut

Bei so vielen Baustellen ist die Entwicklung von Stadler Rail wie Balsam für den Unternehmer. Den Zughersteller kaufte Spuhler Ende der 80er-Jahre mithilfe eines Bankkredits. Damals hatte die Firma 18 Beschäftigte – heute sind es über 8500. Das Geschäft läuft gut, die Umsätze steigen. Im ersten Halbjahr 2019 meldete Stadler zudem einen Auftragsbestand von 14,4 Milliarden Franken und seither in regelmässigen Abständen neue Aufträge.

An dem Unternehmen ist Spuhler weiterhin beteiligt: Nach dem Börsengang im vergangenen Jahr hat er sich verpflichtet, bis nächsten April mindestens 40 Prozent der Aktien zu halten.

Erst vergangene Woche gab Stadler einen Auftrag über fast 900 Millionen Franken bekannt. Ein Milliardenauftrag für die Berliner U-Bahn ist momentan aufgeschoben, weil der in der Ausschreibung unterlegene Konzern Alstom ans Gericht gelangt ist. Allerdings findet der nächste Gerichtstermin in der Sache Mitte Februar statt. Danach könnte klarer sein, ob Stadler den Auftrag tatsächlich ausführen kann.

An der Börse sind die Papiere seit dem Debüt im vergangenen April deutlich gestiegen. Wobei: Die eigentliche Abrechnung kommt erst Anfang März, wenn Stadler die Zahlen für 2019 vorstellt. Dann wird sich zeigen, ob der Zugbauer die Erwartungen an der Börse erfüllen kann.

Und Stadler ist nicht die einzige Erfolgsgeschichte im Portfolio von Spuhler: Er ist Mehrheitseigentümer und Verwaltungsratspräsident des Landmaschinen- und Schneefahrzeugherstellers Aebi Schmidt, der ebenfalls hohe Wachstumsraten verzeichnet.