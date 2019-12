Airlines verweigern oft Entschädigungen

Fällt ein Flug aus oder verspätet sich die Maschine durch das Verschulden der Airline um mindestens drei Stunden, dann hat der Fluggast Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung. Die kann bis zu 600 Euro betragen, wie AirHelp am Freitag schreibt. Die Reisenden können das Geld sogar noch drei Jahre nach dem Flug rückwirkend bei der Airline in Rechnung stellen.

Im Durchschnitt werden laut AirHelp jedoch 58 Prozent der legitim gestellten Zahlungsansprüche abgelehnt. Namhafte Airlines wie die Billigfluggesellschaften Ryanair (98,4%) und Easyjet (87,3%) weigern sich meistens, die Passagiere zu entschädigen. Bei Tunisair, der spanischen Vueling oder Bulgaria Air stehen die Chancen, dass auf Anhieb Geld überwiesen wird, bei nahezu Null.

Swiss verbessert sich

Die Swiss habe sich im Vergleich zum Vorjahr zwar verbessert, lehne aber immer noch gut 61 Prozent der legitim gestellten Anträge auf Entschädigung ab, heisst es weiter. Wie die Swiss schneidet auch der Ferienflieger Edelweiss (64%) im internationalen Vergleich schlecht ab. Besonders gut liegen dagegen American Airlines (27%) oder Air France (31%) im Rennen.

«Mit der restriktiven Handhabe wollen die Fluggesellschaften die Fluggäste dazu bringen, ihre Forderungen aufzugeben», glaubt Philippe Strässle, Geschäftsleiter von AirHelp Schweiz, laut Mitteilung. Denn oftmals würden es sich die Konsumenten zweimal überlegen, ob sie das Geld mit Nachdruck einfordern und einen Anwalt einschalten sollen.

Easyjet wehrt sich

In einem Communiqué wehrt sich Easyjet Switzerland gegen die Studie. «Wir erkennen diese Ergebnisse nicht an. Easyjet nimmt seine Verantwortung gemäss der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 sehr ernst und zahlt Entschädigungen stets, wenn sie fällig sind. Wir wollen es für unsere Passagiere so einfach wie möglich gestalten, indem sie sich direkt an uns wenden, damit sie ihre volle Entschädigung erhalten, anstatt erhebliche Beträge an Portale wie AirHelp zu verlieren.»

AirHelp habe keinen Zugang zu Systemen von Easyjet. Dadurch könne das Unternehmen auch keine verlässlichen oder glaubwürdigen Angaben zu den Entschädigungsforderungen von Easyjet-Passagieren im Allgemeinen machen, schreibt die Airline weiter. Die Fluggessellschaft sei auch Mitglied der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (söp), welche Schlichtungsdienste als Alternative zu einem Gerichtsverfahren anbiete. Komme ein Schiedsrichter zu einer anderen Auffassung, so so würde dies Easyjet respektieren und den festgestellten Betrag zahlen.