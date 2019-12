Ticket-Ärger für Wintersportler in Flims-Laax

Verärgerte Besucher indes liessen ihrem Unmut auf den sozialen Netzwerken freien Lauf. «Das Ticketing ist eine Katastrophe, die Krisenkommunikation dazu sehr unprofessionell», twitterte ein deutscher Tourist. «Liebes #LAAX-Team, bitte testet eure IT-Systeme vor der Hauptsession!», riet ein anderer User.

Kritik an der öffentlichen Kommunikationsarbeit des Unternehmens lässt die Sprecherin nicht gelten. «Der Ausfall wurde auf allen relevanten Kanälen kommuniziert. So zum Beispiel in der Smartphone-App ‹Inside Laax› per Push-Nachricht. Man stand auch mit betroffenen Gästen in direktem Kontakt.» Zudem hätten sie Personal an den Talstationen stationiert, um vor Ort zu informieren und nicht funktionierende Tickets durch funktionierende zu ersetzen.

Auch die App spinnt momentan

Auch bei der Smartphone-App «Inside Laax», die für die neue Saison einen Neuschliff in Form eines Updates bekommen hat, läuft nicht alles rund. «Es stimmt nichts. Die App ist langsamer geworden, Statistiken stimmen nicht», erzählt ein Nutzer gegenüber dieser Zeitung. 29 von 28 Bergbahnen seien geöffnet, zeigt die App derzeit auf dem Handy an. Auch in den App-Stores von Apple und Google kriegt der Relaunch der App ordentlich Fett weg. «Letzte Saison war diese App top und ein treuer Begleiter! Jetzt nach dem Update unbrauchbar», schreibt ein Nutzer.

???? 29 out of 28 lifts open in @flims_laax? That's what I call exceeding customer's expectations. pic.twitter.com/epssoOaTtm — Christophe Marclay (@chmarclay) December 28, 2019

Wie das Onlineticketing seien auch gewisse Funktionen der App vom externen Ticket-System-Anbieter abhängig, heisst es vonseiten der Medienstelle Laax. Dessen Ausfall habe zu fehlerhaften Statistiken in der App geführt. «Wir sind uns der Feedbacks der Gäste bewusst, nehmen diese ernst und arbeiten laufend daran, bestehende Fehler zu beheben und die App mit den Erfahrungen unserer Gäste weiterzuentwickeln», so die Sprecherin.