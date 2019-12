Traditionsmarke Mammut wird verkauft

Conzzeta verabschiedet sich von der Ausrichtung auf verschiedene Geschäftsbereiche. Bis auf die grösste Sparte Blechbearbeitung (Bystronic) sollen alle Geschäftsbereiche verkauft werden, also Mammut, Schmid Rhyner und FoamPartner.

Die starke Marktposition in der globalen Blechbearbeitung solle mit einer fokussierten Wachstumsstrategie beschleunigt ausgebaut werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die anderen Geschäftsbereiche sollen je nach Marktlage innert Jahresfrist verkauft werden. Zu Beginn des Jahres hatte sich Conzzeta bereits vom Geschäft mit Glasbearbeitungsmaschinen (Bystronic Glass) getrennt. Am erwarteten Erlös aus den Verkäufen sollen die Aktionäre teilhaben.