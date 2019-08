Uber macht grössten Verlust seiner Geschichte

Uber hat seinen Biss verloren

«Diese Veränderungen sind unglaublich schwierig, weil sie das Leben der Leute immens beeinträchtigen», schrieb Khosrowshahi in einer Mail an die Mitarbeiter: «Viele unserer Teams sind zu gross, das sorgt für Überschneidungen, Unklarheiten bei Entscheidungen und kann zu mittelmässigen Resultaten führen. Wir sollten als Unternehmen die Latte höher legen und höhere Ansprüche an uns selbst und unsere Mitarbeiter stellen. Einfach ausgedrückt: Wir müssen unseren Biss wiederfinden.»

Die langfristige Vision der Gründer Travis Kalanick und Garrett Camp vor zehn Jahren ist ja tatsächlich revolutionär gewesen: eine Welt, in der die Leute kein Auto mehr besitzen, sondern selbstfahrende, miteinander kommunizierende und vor allem elektrische Fahrzeuge. Sie bezahlen nur noch für die benutzten Kilometer und bekommen stets das passende Gefährt geliefert. Derzeit jedoch steuern noch immer Menschen oftmals benzinbetriebene Autos, und in New York tun sie das einer aktuellen Studie der Taxi & Limousine Commission zufolge 40 Prozent ihrer Zeit ohne Passagiere.

Uber hat sein Geschäftsfeld erweitert auf die Zustellung von Essen, der Umsatz von «UberEats» ist im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 595 Millionen Dollar gestiegen. Das Unternehmen experimentiert derzeit in Städten wie Denver als Zubringer zu öffentlichen Verkehrsmitteln, «Transit» soll ein weiterer Baustein sein, aus Uber, wie Khosrowshahi schon im vergangenen Jahr sagte, das Amazon des Personentransports zu machen: «Was Bücher für Amazon gewesen sind, das sind Autos für uns. Sie haben ihre ausserordentliche Infrastruktur auf dem Rücken von Büchern erbaut und sind von dort aus exponiert – von uns wird man das Gleiche sehen.»

All die Experimente kosten Geld, und es hilft freilich nicht, dass es im Winner-takes-it-all-Techniktal noch diesen kleineren Konkurrenten gibt, der einfach nicht aufgeben will. Lyft hat seine Quartalszahlen einen Tag vor Uber veröffentlicht und die Erwartungen mit einem Rekordumsatz von 867,3 Millionen Dollar übertroffen. Der Verlust von 644.2 Millionen Dollar wird in Verbindung mit den Zahlen von Uber als Hinweis gewertet, dass es in dieser Branche sehr schwierig werden dürfte, kurz- oder wenigstens mittelfristig profitabel zu werden.

«Die Lage im Konkurrenzkampf hat sich verbessert, und ich glaube, dass 2019 das Jahr mit den grössten Investitionen sein wird», sagt Khosrowshahi: «Sie werden sehen, dass unsere Verluste in 2020 und 2021 geringer sein werden.» Das ist ein Uber-Versprechen, an dem sich Khosrowshahi künftig wird messen lassen müssen.