UBS holt möglichen Nachfolger Ermottis in die Chefetage

Es kommt Bewegung in die Chefetage der UBS. Gemäss mehreren gut informierten Quellen wird in Kürze bekannt gegeben, dass Iqbal Khan in die Geschäftsleitung kommt und dort das Vermögensverwaltungsgeschäft übernehmen wird. Angeblich ist man sich handelseinig geworden. Offiziell werden die Recherchen nicht kommentiert.