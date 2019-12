Von der Leyens grünes Prestigeprojekt

Ein ähnlicher kollektiver Kraftakt wird nötig sein, wenn Ursula von der Leyen mit ihrer grünen Revolution Erfolg haben will. Die europäische Wirtschaft soll komplett umgebaut werden, damit von 2050 an unter dem Strich keine neuen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Europas Pendant zur «Mondlandung» soll also klimaneutral erfolgen. Die Kommissionspräsidentin ging dabei gleich zu Beginn auf Ängste aus der Wirtschaft ein. So soll Europas «Green Deal» gleichzeitig Emissionen reduzieren helfen und neue Jobs schaffen.

Mehr zurückgeben als nehmen

Europa werde dem Rest der Welt zeigen, wie man nachhaltig und wettbewerbsfähig wirtschaften könne, sagte Ursula von der Leyen. Der «Green Deal» sei in Zukunft Europas neue Wachstumsstrategie. Ein Wachstum, das nach den Worten von der Leyens dem Planeten «mehr zurückgibt als nimmt». Das alte, auf fossilen Ressourcen und Verschmutzung basierende Wachstumsmodell sei überholt. Die EU soll eine Pionierrolle übernehmen und von der raschen Umstellung profitieren.

Industrie und Landwirtschaft werden ihre Produktion umstellen müssen, Konsumenten Autos ohne Abgase kaufen, Bahn fahren, Häuser isolieren, Heizungen erneuern und grünen Strom beziehen.

Eine Windturbine befindet sich neben dem Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in Deutschland. Foto: Krisztian Bocsi (Getty Images)

Ursula von der Leyen präsentierte allerdings erst einen Fahrplan, wobei viele Details noch offen sind: «Wir haben noch nicht alle Antworten», sprach sie von einem Generationenprojekt. Bis im März will die Kommission ein Klimagesetz vorlegen, mit dem das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 «unumkehrbar» festgeschrieben werden soll. Ehrgeiziger auch die Zwischenetappe: Die klimaschädlichen Emissionen sollen neu bis 2030 nicht nur um 40 Prozent, sondern um 50 bis 55 Prozent unter dem Wert von 1990 liegen.

Die Roadmap

In einer sogenannten Roadmap sind insgesamt 50 Gesetze und Initiativen vorgesehen. Darunter Richtlinien zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz. Die europäische Industrie, die künftig scharfe Umweltauflagen erfüllen muss, soll mit einer CO 2 -Abgabe an der Grenze vor klimaschädlich produzierten Billigimporten geschützt werden. Eine moderne Kreislaufwirtschaft soll Abfall und Verschmutzung vermeiden. Geplant sind neue Strategien für saubere Luft, sauberes Wasser und für den Schutz der Artenvielfalt. Die europäische Börse für den Emissionshandel (ETS), ab Januar mit dem Schweizer System gekoppelt, soll ausgeweitet, Fliegen und Schiffstransporte teurer werden.

Selbst die Grünen zeigten sich über das «ambitionierte Paket» zufrieden.

Das erste Echo auf von der Leyens Prestigeprojekt war vorsichtig wohlwollend. Sozialdemokraten und Konservative äusserten sich positiv über die Zielrichtung. Selbst die Grünen zeigten sich über das «ambitionierte Paket» zufrieden, monierten allerdings Lücken etwa bei der Landwirtschaft oder der Handelspolitik. Die Geister dürften sich aber bei der Umsetzung und den einzelnen Klimagesetzen rasch scheiden.