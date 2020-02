Youtube kassiert mehr Werbegelder als die gesamte TV-Konkurrenz

Obwohl Youtube wächst, enttäuschte Google die Anleger, da der Konzern zum neunten Mal in zehn Quartalen einen geringeren Betriebsgewinn ausgewiesen hat als erwartet. Zudem hatten die meisten Analysten mehr von Youtube erwartet. Die Credit Suisse etwa hatte den Umsatz um zehn Milliarden höher veranschlagt.

Kampf gegen Deepfakes

Googles Geschäft mit Suchanzeigen ist zwar gewinnbringend, wächst aber langsamer, da die sozialen Medien und der E-Commerce mehr Möglichkeiten geben, ein breites Publikum zu erreichen. Die Suchmaschine brachte letztes Jahr 98 Milliarden Dollar ein, sechsmal mehr als Youtube und zehnmal mehr als die Google-Cloud, die allerdings erst im vergangenen Jahr gestartet wurde und erst wenige Grosskunden wie die Deutsche Börse gewonnen hat.

Youtube ist kein gesicherter Aktivposten für Google. Der Konzern musste sich letztes Jahr an allen Fronten gegen die Kritik wehren, wonach Youtube die Verbreitung toxischer Videos und irreführender Informationen ungenügend überwache und limitiere. Wie prekär die Lage für den Konzern geworden ist, zeigte ein Blogbeitrag, der diese Woche am Vortag der Vorwahlen in Iowa publiziert wurde. Demnach will Youtube verfälschte Videos in der Form von «Deepfakes» und politische Beiträge mit offenkundig falschen Informationen über Kandidaten entfernen. Letztes Jahr zum Beispiel tauchte ein manipuliertes Video der demokratischen Mehrheitsführerin im Kongress, Nancy Pelosi, auf Youtube auf. Es machte glauben, dass sie betrunken war, und wurde von Rechtspopulisten im Internet zur Stimmungsmache missbraucht, bevor Youtube es entfernte. Das Geschäft mit TV hat vor allem im Internet seine Tücken.