US-Senatoren setzen Novartis unter Druck

Experten überzeugt diese Erklärung nicht. «Es kann nicht sein, dass die interne Untersuchung zu den manipulierten Daten drei Monate gedauert hat», meint Michael Nawrath, Pharma-Experte der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Das teuerste Medikament der Welt

Schon vor dem Skandal geriet Zolgensma zum Politikum. Denn für die neue Gentherapie, welche Kinder mit der Muskelschwäche SMA vor dem Tod bewahren kann, verlangt der Konzern in den USA 2,1 Millionen Dollar. Damit ist Zolgensma das teuerste Medikament der Welt.

Und nun kommt heraus, dass die Datengrundlage bei der Zulassung in den USA nicht komplett integer war. Laut Experte Nawrath seien die Absatzchancen für Zolgensma nach wie vor intakt, da auch die US-Behörde FDA trotz der manipulierten Testdaten nicht an der Effizienz zweifelt. «Die Wirksamkeit von Zolgensma steht nicht in Zweifel. Das ist der Grund, warum der Kurs nicht stärker eingebrochen ist», erklärt Nawrath. In der Schweiz ist das Mittel noch nicht zugelassen, den Antrag will Novartis voraussichtlich bis Ende September einreichen.

Reputation nimmt Schaden

Schaden entstünde indes an anderer Stelle: «Der Fall beschädigt primär die Glaubwürdigkeit von Novartis-Chef Narasimhan», so der Experte. Denn Narasimhan war vor anderthalb Jahren angetreten mit dem Versprechen, dass Novartis nach zahllosen Skandalen nun höchsten ethischen Ansprüchen genügen solle. Da passt die Meldung über manipulierte Testdaten und ihrer späten Meldung an die Behörden so gar nicht ins Bild. «Narasimhan muss jetzt durchgreifen und die Verantwortlichen entlassen», fordert ZKB-Analyst Nawrath. Novartis erklärte hierzu, dass der Konzern dabei sei, «eine kleine Zahl von Avexis-Wissenschaftlern aus unseren Diensten zu entlassen, die in diese Angelegenheit involviert waren.»

Zudem muss der Konzern den US-Senat mit Informationen versorgen. Senator Chuck Grassley hat Novartis eine Frist bis zum 23. August gesetzt, um seine Fragen zu beantworten. Novartis bestätigte den Eingang des Schreibens und wolle dieses prüfen. Mehr wollte der Konzern aber nicht dazu sagen.