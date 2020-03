Bundesrat Berset und das Händeschütteln Predigt Alain Berset Wasser und trinkt Wein? Jedenfalls nimmt es der Magistrat in Coronavirus-Zeiten mit den Gesundheitsratschlägen offenbar selber nicht so genau. fal

Händeschütteln verboten – oder doch nicht? Alain Berset reicht Heidi Hanselmann die Hand. (Video: SDA-Keystone)

Gerade hat Alain Berset am Mittwochabend der Nation vor laufenden Kameras erklärt, wie sich die Bevölkerung vor einer Ansteckung durch das Coronavirus schützen kann. Das neue Zauberwort, sprich, die neue Richtlinie des Bundesrats des Innern, heisst seit dem 4. März: «Social Distancing». Und natürlich sollen auch die bisher bekannten Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit – kurz BAG genannt – eingehalten werden.

Dazu gehört auch der Tipp, auf das Händeschütteln – was in der Schweiz ja zur traditionellen Begrüssung oder Verabschiedung im Alltag gehört – zu verzichten. Aber ausgerechnet der Freiburger SP-Bundesrat nimmt es mit diesem Ratschlag nicht so genau: Nach der Präsentation schüttelt er Mitstreiterin und Parteigenossin Heidi Hanselmann, ihres Zeichens Präsidentin der Gesundheitsdirektion, die Hand – und das vor einem grossen TV-Publikum.

Warum Berset die Hand geschüttelt hat, bleibt sein Geheimnis. Die Vermutung liegt aber nahe, dass er das aus purer Höflichkeit getan hat. Und somit ist die Aktion auch entschuldbar.

Trotzdem: Die Aktion des Bundesrats wird dem Volk nicht zur Nachahmung empfohlen. Das Händeschütteln soll in Viruszeiten ein Tabu bleiben.