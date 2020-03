«Das Virus wird über die nächsten Jahre mit uns bleiben» Erst ein Impfstoff gegen das Coronavirus werde uns die Normalität zurückbringen, sagt der digitale Epidemiologe Marcel Salathé von der ETH Lausanne. Nik Walter

Marcel Salathé: Der Epidemiologe und Professor leitet des Digital Epidemiology Lab an der EPF Lausanne. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Fast alle in der Schweiz diagnostizierten Corona-Patienten haben sich in Norditalien angesteckt. Dort sind aber nur gut 2000 Fälle insgesamt bekannt. Wie kann das sein?

Man muss sich bewusst sein, dass solche Zahlen immer zu tief liegen. Man sieht nur das, was man messen kann. Und ich weiss nicht, wie es um die Messkapazität in Italien steht. In den USA wurde sehr wenig gemessen, und dann plötzlich, quasi über Nacht, gab es hunderte von Fällen. Die waren natürlich alle schon vorher dort. In Italien ist es vermutlich ähnlich, daher ist die tatsächliche Anzahl der Fälle sicher um einiges höher.