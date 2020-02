Coronavirus: Der Bundesrat bleibt trotz Kritik auf Kurs Während Experten sich streiten, balanciert Alain Berset auf dem schmalen Grat zwischen stoischer Routine und Krisenmanagement. Christoph Lenz , Markus Brotschi

Bestätigt sich der Verdacht? In einem Labor im deutschen Baden-Württemberg werden Proben auf das Coronavirus untersucht. Foto: Keystone

Dort draussen geht ein Virus um. Dort draussen stürzt die Börse ab. Dort draussen fordern Politiker die Schliessung der Grenze, wollen C-Promis die Schweiz verlassen, kaufen Bürger Lebensmittelgeschäfte und Apotheken leer. Dort draussen, so scheint es, ist ein Land in Aufruhr.

Hier drinnen aber, im Me­dien­zentrum des Bundes, tritt am Mittwochnachmittag ein aufgeräumter Alain Berset in ­Erscheinung. Eigentlich will der Innenminister über die neue Kulturbotschaft des Bundesrats sprechen, aber jetzt, wo er schon mal hier ist, nimmt er sich auch noch ein paar Minuten Zeit für das Thema der Stunde, das Virus.