«Xenobot ist kein Roboter oder Tier, sondern eine neue Spezies»

In Science-Fiction-Filmen war es schon manchmal Thema, nun ist es Realität: Ein Forscherteam hat einen lebenden Roboter geschaffen. Xenobot heisst er und passt in keine Kategorie. «Xenobot ist kein traditioneller Roboter und keine bekannte Tierart, sondern eine neue Spezies, nämlich ein lebendes, programmierbares Wesen», sagt Studienleiter Joshua Bongard von der US-Universität Vermont. Seine Doktorarbeit schrieb der Roboter-Experte einst an der Universität Zürich.