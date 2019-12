Uralte Fabelwesen mit Zwergbüffel

Knapp 44'000 Jahre alt sind die mit dunkelroten Pigmenten gemalten Höhlenzeichnungen. Es sind damit die ältesten Jagdszenen der Welt. Vielleicht sind es sogar die frühesten figürlichen Darstellungen und szenischen Erzählungen überhaupt, wie das australisch-indonesische Team um die beiden Anthropologen der Griffith University in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins «Nature» schreibt.

Kalkhaltige Wucherungen

In einem Film, den die Forscher online gestellt haben, sieht man die Anthropologen durch den indonesischen Dschungel stapfen, auf Bambusleitern fast acht Meter durch eine enge Öffnung klettern und schliesslich den oberen Raum der Höhle durchqueren, wo an der Wand an zwei Stellen die imposanten Szenen zu sehen sind. Es ist ein gewaltiges Tableau, das sich über fast fünf Meter erstreckt. An zwei, möglicherweise drei Stellen tauchen die kleinen Mischwesen auf, an einer Stelle haben sie sich leicht versetzt im Halbkreis zur Jagd aufgereiht. Die Farben sind mittlerweile eher verblasst.

Einige der Tierbilder, wie die der beiden Sulawesi-Pustelschweine und der Zwergbüffel, Anoas genannt, die heute noch in den Wäldern der Insel leben, sind von weissen Knollen überwuchert. Was für den Betrachter zunächst unschön aussieht, ist für die Forscher ein Glück. Höhlenpopcorn nennen sie diese kalkhaltigen Wucherungen, die sich mit naturwissenschaftlichen Methoden datieren lassen.

Das Höhlenpopcorn sieht für den Betrachter zwar unschön aus, ist für die Forscher aber ein Glück.

Da sie nach der Erschaffung der Bilder im warmfeuchten Milieu der Tropeninsel entstanden, markieren sie so etwas wie das minimale Alter der darunterliegenden Bilder. 43'900 Jahre ergaben die Messungen mit der ­sogenannten Uran-Thorium-Methode. Kein Bild menschenähnlicher Wesen ist bislang älter.

Bei der Messung nutzen die Forscher aus, dass in Wasser gelöstes Uran-238 in die Höhlen eindringt und im Kalk der Sinterablagerungen gebunden und damit fest wird. In diesem Moment beginnt die radioaktive Uhr zu laufen. Die Wissenschaftler bestimmen dann aus dem radioaktiven Zerfall das Alter.

Wilde Schweine und ein Zwergbüffel zieren das gewaltige Tableau, das sich über fast fünf Meter erstreckt. Fotos: Ratno Sardi (Griffith University, Keystone)

Die Fachwelt zeigt sich von den Funden begeistert. Chris Stringer vom Natural History Museum in London nennt sie «eine sehr wichtige Arbeit», auch der Tübinger Archäologe Nicholas Conard sagt, dass er es «grossartig finde, dass diese wichtigen Forschungsergebnisse nun Anerkennung finden». Die Daten nähren zwei wichtige Diskussionen. Wo ist künstlerisches oder sogar religiöses Denken entstanden? Und in welchem Tempo haben Menschen ihre Kunstfertigkeit entwickelt?

Die bislang ältesten bildlichen Darstellungen der Gattung Homo sapiens, farbige Handabdrücke, sind eher symbolischer Natur. Sie tauchten fast zur selben Zeit vor mehr als 40'000 Jahren auf, sowohl in Europa, etwa in der Höhle El Castillo in Spanien oder der Grotte von Fumane in Norditalien, wie auch in Südostasien auf den Inseln Borneo und Sulawesi. Dort sind sie kombiniert mit Tierzeichnungen etwa von einheimischen Wildrindern.

Früher als in Europa

Etwas später entstanden in europäischen Höhlen deutlich komplexere Zeichnungen. Die dynamischen Felsbilder von Tieren aus den Höhlen von Altamira und vor allem die 37'000 Jahre alten Meisterwerke aus der Grotte von Chauvet gelten als Meilensteine der menschlichen Entwicklung, ebenso die jüngeren Tableaus aus der berühmten Eiszeithöhle von Lascaux.

Chauvet zeigt nicht nur Tiere, die die Menschen damals jagten, sondern auch bedrohliche Tiere wie Höhlenbären oder -löwen – und auch erstmals ein Mischwesen, halb Mensch, halb Stier. In Süddeutschland tauchten vor knapp 40'000 Jahren die Löwenmenschen von der Schwäbischen Alb auf – in Mammutelfenbein geschnitzte Mischwesen. Bisher gelten sie als die ältesten figürlichen Objekte.