Ist Ibuprofen bei Covid-19 gefährlich? Weil das Virus neu ist, sind im Moment viele Menschen verunsichert. Bei Gerüchten auf sozialen Netzen ist daher Vorsicht geboten. Alexandra Bröhm

Das Schmerzmittel Ibuprofen sorgte über das Wochenende für einiges an Aufregung in den sozialen Medien. Auf Whatsapp machte eine Nachricht die Runde, wonach Ibuprofen bei Covid-19 für schwere Verläufe sorge. Die Meldung nahm Bezug auf die Universität Wien. Sogar der französische Gesundheitsminister zeigte sich beeindruckt und verbreitete über Twitter eine Warnung, man solle Ibuprofen und andere nicht steroidale Antirheumatika bei Verdacht auf Covid-19 nicht einnehmen. Auch das Lausanner Universitätsspital CHUV schloss sich in einer Twitter-Nachricht der Vorsichtsmassnahme an und riet davon ab, Medikamente wie Aspirin oder Ibuprofen zu schlucken.

Doch die Universität Wien dementierte die Meldung inzwischen mehrfach. Ein klinischer Pharmakologe der Universität Wien widersprach gegenüber der Agentur APA entschieden: «Es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass da irgendetwas gefährlich sein könnte.»