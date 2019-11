Jede Milliarde zählt

Dass die USA ihre Vorreiterrolle aufgegeben hätten, sei moralisch verwerflich, sagt Jesse Young von Oxfam America in Washington auf Anfrage. «Nun müssen andere Akteure für die weitere, verstärkte Finanzierung des Klimaschutzes gesucht werden.» Will heissen: Es liegt nun in erster Linie an den anderen Industriestaaten, dem ärmeren Teil der Welt an der nächsten Klimakonferenz in einem Monat in Madrid zu zeigen, wie ernst es ihnen ist mit der internationalen Klimapolitik.

Einen ersten Schritt haben sie an der Finanzierungskonferenz vor wenigen Wochen in Paris gemacht. 27 Industriestaaten versprachen weitere 9,78 Milliarden Dollar für die nächsten vier Jahre. Das ist gemäss Green Climate Fund etwas mehr als an der letzten Finanzierungskonferenz 2014. «Die nächsten Jahre sind wichtig, um die Investitionen in innovative Klimaprojekte zu beschleunigen», sagt Yannick Glemarec, Leiter des Green Climate Fund.

Die Hälfte der Staaten, die weitere Gelder zugestanden haben, erhöhte ihre Zusicherungen im Vergleich zur letzten Mobilisierungsphase. Zu den grössten Geberländern gehören europäische Staaten. Pro Kopf gerechnet sind Schweden und Norwegen an der Spitze der Rangliste. Die Schweiz gehört ebenfalls zu den Top Ten. Sie zahlte vor fünf Jahren 100 Millionen Dollar ein, nun sind es 150 Millionen. «Diese Gelder werden auch effektiv bezahlt werden», sagt Franz Perrez. Nicht alle Länder würden entsprechend ihrer Zusagen zahlen. Die USA gehörten neben Russland und Australien zu den Wirtschaftsmächten, die im Oktober keine weiteren finanziellen Zugeständnisse machten.