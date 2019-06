Kann zu viel Abkühlung schaden?

Kann zu viel Abkühlung auch schaden?

Nicht unbedingt. Aber sie kann kontraproduktiv sein. Bei zu kalten Getränken reagiert der Körper mit einer Verengung der Blutgefässe. Dadurch bleibt das Blut mehr im Innern, was den Körper letztlich aufheizt. Einen ähnlichen Effekt hat auch eine eiskalte Dusche. Am Ende schwitzt man mehr als vorher.



Wer ist bei den hohen Temperaturen besonders gefährdet?

­Besonders Säuglinge und alte Menschen sind anfällig. Bei ihnen funktioniert die Temperaturregulation noch nicht beziehungsweise nicht mehr richtig. Auch Patienten, die blutdrucksenkende Medikamente nehmen, können Probleme bekommen.



Wann wird es gefährlich?

Hohe Körpertemperatur, erhöhter Puls, Schwäche sowie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe, trockener Mund, Verwirrtheit, Schwindel, Bewusstseinsstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall – bei diesen Hitzestress-Symptomen rät das BAG zum Handeln: hinlegen, Körper abkühlen, frisches Wasser trinken. Wenn es nicht besser wird, medizinische Hilfe anfordern.



Was ausser der Temperatur belastet uns sonst noch während Hitzephasen?

Die hohen Temperaturen und die Sonneneinstrahlung lassen die Ozonwerte steigen. Das Reizgas entsteht bei intensiver Sonneneinstrahlung aus Stickoxiden aus Abgasen und Luftsauerstoff. Flüchtige organische Verbindungen wie zum Beispiel Lösungsmitteldämpfe intensivieren und beschleunigen diesen Prozess. Ozon reizt die Atemwege. Die Folge sind: Husten und Schmerzen beim tiefen Luftholen, Atemprobleme bei körperlicher Anstrengung. Bei vorbelasteten Personen sind die Folgen gravierender. Es kommt zu Asthmaanfällen, verstärkter Reaktion der Luftwege auf andere Reize wie Feinstaub, Stickstoffdioxid, Pollen und Milben. Spitäler registrieren eine Zunahme der Einweisungen wegen Lungenerkrankungen. Es kommt zu mehr Todesfällen infolge von Lungen- und Herzkrankheiten.



Können Hitzewellen auch tödlich sein?

Im Jahr 2003 starben in der Schweiz wegen der hohen Temperaturen fast 1000 Menschen. Es war der bis heute heisseste Sommer seit Messbeginn vor über 150 Jahren. In ganz Europa starben damals rund 70’000 Menschen aufgrund der langen Hitzewelle. Eine derart erhöhte Sterblichkeit kennt man bei uns in dieser Grössenordnung sonst nur von aggressiven Grippewellen. Betroffen sind fast immer Über-65-Jährige. Auch im Jahr 2015 führte der Sommer zu 800 Hitzetoten. Der vergangene Sommer war noch heisser als 2015. Doch zumindest gemäss der Daten des Bundesamts für Statistik gab es in dieser Zeit keine erhöhte Sterblichkeit. Möglicherweise weil die Menschen ihr Verhalten mit den zunehmend heissen Sommern angepasst haben. Wahrscheinlich spielte aber vor allem eine Rolle, dass es trotz der hohen Tagestemperaturen nur wenige Tropennächte gab mit Temperaturen über 20 Grad. Das ermöglichte nachts eine Abkühlung.