Senioren haben Angst vor Psychiater

Herr Klöppel, wovor haben die Menschen im Alter Angst?

Stefan Klöppel: Aus meiner Erfahrung als Alterspsychiater würde ich sagen: Vor Krankheit, vor der Einsamkeit, dass das Geld nicht reicht, und viele leiden auch darunter, dass der Kontakt zu den eigenen Kindern nur noch sehr selten ist oder gar abgebrochen ist. Dann müssen viele ältere Menschen ins Pflegeheim um­ziehen, also im Prinzip einen Neuanfang machen, und das Gewöhnen an die fremde Umgebung fällt verständlicherweise schwer.

Wie schwer wiegt die Einsamkeit im Alter?

Rund 30 Prozent der Senioren in der Schweiz leben allein. Das bedeutet nicht, dass sie sich alle einsam fühlen, aber ich denke, die Einsamkeit ist ein grosser Faktor. Vor allem, wenn man weniger mobil wird und nicht mehr so gern aus dem Haus geht.

Und die Angst vor dem Tod?

Es gibt viele, die Angst vor dem Sterben haben, vor Schmerzen, vor Leiden. Der Tod, die Tat­sache, nicht mehr da zu sein, stand bei meinen Patienten aber nie im Vordergrund. Meist beschäftigt die Menschen das Leben, ihr Alltag, wie sie diesen mit immer mehr Einschränkungen bewältigen.

Die körperlichen Gebrechen nehmen im Alter zu, Freunde sterben weg. Gleichzeitig steigt die Lebenszufriedenheit im Alter gemäss Umfragen an. Wie passt das zusammen?

Ich denke, es liegt daran, dass man heute nach der Pensionierung noch viele gesunde Jahre und vor allem auch eine neue Stressfreiheit vor sich hat. Ausserdem wird man im Alter emotional ausgeglichener.

Wenn sich die Zeit nach der Pensionierung aber nicht mehr von selbst füllt, bricht dann nicht auch Unverarbeitetes an die Oberfläche?

Das kann passieren. Oft zieht man nach der Pensionierung eine Bilanz. Was hat mir mein Leben gebracht? Was habe ich hinter­lassen? Was habe ich verpasst? Da ist natürlich auch viel Unverarbeitetes darunter. Und wenn zum Beispiel Hirnareale, die eine hemmende Funktion haben, bei Hirnkrankheiten nicht mehr so gut funktionieren, können jahrzehntelang unterdrückte Er­innerungen hochkommen, zum Beispiel Kriegstraumata.

Kommen auch verdrängte Familiengeschichten hoch?

Ja, die Beziehung zu den eigenen Kindern ist sicherlich das wichtigste Element. Aber auch sehr lange zurückliegende Ereignisse bekommen plötzlich eine riesige Bedeutung, die sich objektiv kaum nachvollziehen lässt.

«Die Einsamkeit ist ein grosser Faktor im Alter», ist Stefan Klöppel überzeugt. Bild: Beat Mathys

Zum Beispiel?

Ein Patient war nach dem Tod seiner Frau voller Gram, weil er sie zu Beginn der Ehe einmalig betrogen und es ihr nie gesagt hatte. Nach dem Fremdgehen ­waren die beiden aber noch über vierzig Jahre verheiratet. Ganz allgemein ist die Pensionierung für viele eine Zäsur. Man muss einen Rollenwechsel bewältigen, die eigene Bedeutung wird weniger, das soziale Netz, das über den Beruf definiert war, bricht oft zusammen. Das ist viel auf einmal, und das kann in eine Depression münden.

Depressionen zählen neben der Demenz zu den häufigsten psychischen Erkrankungen bei älteren Menschen...

...und gerade bei älteren Patienten ist es oft schwierig, die Depression zu erkennen, da sie sich im Alter oft anders äussert.

Das heisst?

Die Patienten sind nicht unbedingt traurig und müssen auch nicht weinen, aber sie verlieren an vielen Dingen das Interesse und ziehen sich zurück. Oft haben sie auch unspezifische Körpersymptome wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Bauchschmerzen. Der Hausarzt findet dann nichts, weil es eben die Folge einer Depression ist. Deshalb ist die Diagnose wichtig, da es sonst zu vielen unnötigen Untersuchungen und Behandlungen kommt, die Depression selber aber nicht behandelt wird.

Kommen ältere Menschen von sich aus zu Ihnen?

Die meisten werden durch den Hausarzt überwiesen.

Weil die ältere Generation glaubt, dass nur Verrückte zum Psychiater gehen?

So ungefähr, es gibt eine grosse Schwellenangst. Aber auch das Umfeld nimmt psychische Erkrankungen meist nicht ernst. Es heisst oft: Reiss dich doch zu­sammen. Oder: Jeder hat einmal einen schlechten Tag. Aber eine Depression ist eine Krankheit wie jede andere. Bei den jüngeren Generationen wächst zum Glück die Bereitschaft, psychische Erkrankungen bei sich anzuerkennen und auch behandeln zu lassen.

Wie machen Sie jemandem klar, dass er ein psychisches Problem hat, obwohl er es selber nicht wahrhaben will?

Wenn ich die Gelegenheit bekomme, es zu erklären, bin ich schon froh!

Wie meinen Sie das?

Die meisten Menschen mit depressiven Symptomen sind nicht in Behandlung, obwohl die Depression ihre Lebensqualität wesentlich beeinträchtigt. Aber zurück zu Ihrer Frage: Auch wenn Menschen nicht wahrhaben wollen, dass sie depressiv sind, hilft es oft, sie einfach zu fragen, wie es ihnen momentan geht und wie es ihnen vor einem Jahr ging. Viele merken intuitiv, dass sich irgendetwas verschlechtert hat. Wenn Patienten sehen, dass sich ihr Gegenüber ehrlich interessiert, fangen die allermeisten an, über ihr Befinden zu reden.

Wie erklären Sie einem de­pressiven 75-Jährigen, dass es Hoffnung gibt, obwohl diese Person in den nächsten Jahren nur noch das Ableben erwartet?

Ein heute 75-jähriger Mann hat im Durchschnitt noch zehn Jahre zu leben. Das teile ich ihm in dieser Situation auch mit. In der ­Therapie schaut man dann sehr konkret in den Alltag. Eine ältere Patientin fühlte sich zum Beispiel sehr einsam und hätte deshalb gern einen Freund für Unternehmungen kennen gelernt. Sie hatte aber Angst, diese Person zum Kennenlernen zu sich nach Hause einzuladen, weil sie ihr kleines Zimmer für einen Besuch nicht standesgemäss fand. Im Gespräch relativierte ich dann mit ihr die Situation und zeigte ihr zum Beispiel die Möglichkeit auf, dass man sich auch ausserhalb treffen kann. Im Alter nehmen fixe Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben, tendenziell eher zu. In der Therapie versucht man dann, den Menschen davon zu lösen.

Wie bringen Sie Menschen dazu, sich wieder für etwas zu interessieren?

Erst einmal erörtert man die Gründe, denn teilweise spielen auch körperliche Beschwerden eine Rolle. Jemand hört nicht gut, ist nicht mehr gut zu Fuss, oder er kann nicht mehr ins Tram einsteigen, dann kommt diese Person fast nicht mehr unter die Leute. Oder die Menschen schämen sich, weil sie oft zur Toilette müssen. Solche Szenarien geht man dann mit ihnen sehr konkret durch. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wie schlimm ist es wirklich? Man versucht, die Ängste zu rationalisieren. Und dadurch abzubauen.

Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?

Frauen sind viel eher als Männer bereit, über eine Erkrankung zu sprechen. Krank sein, Schwäche zeigen passt nicht zum männlichen Selbstbild. Dabei sind die Veränderungen nach der Pen­sionierung für Männer meist schwerwiegender als für Frauen, weil sich Frauen weniger über den Job identifizieren.

Und was die Erkrankungen betrifft?

Repräsentative Datenerhebungen sind schwierig, weil Frauen in Fragebögen eher eine De­pression angeben und sich eher behandeln lassen als Männer. Man muss aber davon ausgehen, dass bei Depressionen Männer genauso häufig betroffen sind wie Frauen.

Wer trinkt im Alter mehr?

Frauen sind eher tabletten­süchtig, Männer neigen zu Alkoholismus.

Warum?

Ein Bier am Abend gilt eher als männlich. Und da sich Frauen besser eingestehen können, dass sie krank sind, ist ihre Hemmschwelle gegenüber Medikamenten niedriger.

Wie streng sind Sie mit alten Menschen, die alkohol- oder tablettensüchtig sind?

Das ist eine sehr schwere Entscheidung, die sich im Alltag aber oft stellt. Grundsätzlich wirken sich viele Medikamente wie Schlafmittel destabilisierend auf die Stimmung aus. Wenn das Schlafmittel mitten in der Nacht nachlässt und die Person danach nicht mehr einschlafen kann, zeigt sie mit der Zeit oft depressive Symptome. Das wäre ein klarer Grund für den Versuch, die Ta­bletten abzusetzen. Allerdings dauert das mehrere Monate und erfordert sehr viel Disziplin.

Und Einsicht.

Ja, deshalb macht man einen Entzug oft stationär. Bei Tabletten gibt es aber häufig eine Abhängigkeit im niedrigen Bereich, und da würde ich sagen, dass man keinen Entzug in Angriff nehmen muss, solange der Konsum stabil bleibt und sich keine negativen Kon­sequenzen abzeichnen.

Und bei Alkohol?

Es ist völlig in Ordnung, wenn man zum Abendessen ein Glas Rotwein trinkt. Der Grund für eine Alkoholsucht sind aber unter anderem auch Schlaf­probleme. Man trinkt gern noch einen Schlummertrunk, manchmal auch mehr. Letztlich ist es aber so, dass man in der Nacht trotzdem erwacht, wenn der Alkoholspiegel im Blut abnimmt. In der Therapie versuchen wir deshalb, andere Einschlafstrategien zu finden.

Zum Beispiel?

Viele ältere Menschen machen einen Nachmittagsschlaf und erwarten, dass sie in der Nacht acht Stunden durchschlafen. Das funktioniert meist nicht. Wenn jemand in der Nacht aufwacht, empfehlen wir, aufzustehen und etwas zu lesen, damit der Körper wieder lernt: Im Bett liegen bedeutet schlafen.

Therapiert man ältere Menschen heute anders als früher?

Man hat ältere Menschen als Gruppe mit eigenständigen Therapiekonzepten erst vor fünf bis zehn Jahren überhaupt entdeckt. Früher hat man Studien bis 65 Jahre gemacht, oder man hat Menschen bis 80 zu Studien eingeladen, aber nur, wenn sie kerngesund waren. Heute gibt es Studien speziell für ältere Leute, die Pharmaindustrie entwickelt gezielt auch Medikamente und testet Wirkungen. Wir wissen in­zwischen, dass medikamentöse Therapie und Psychotherapie bei älteren Patienten ähnlich gut wirkt wie bei jüngeren. Allerdings dauert es bei älteren Menschen länger, bis sich ihre Stimmung hebt.

Macht Ihnen Ihr eigenes Alter eigentlich Sorgen?

Ich habe das Alter nie als Be­drohung gesehen.

Obwohl Sie dauernd mit alten kranken Menschen zu tun haben?

Ich sehe ja auch, dass ein Grossteil der älteren Menschen gesund ist und eine hohe Lebensqualität hat. Ich finde es jeweils sehr eindrucksvoll, wenn ältere Menschen zurückblicken. Das hilft mir, Wesentliches von Unwichtigem zu unterscheiden. Ausserdem tut es gut, zu sehen, dass auch nach vierzig oder fünfzig Jahren intakte Partnerschaften bestehen können, die sehr unterstützend sind.

An welchen Tagen hätten Sie dennoch gern einen anderen Job?

Was mich derzeit zermürbt, sind die vielen Sparmassnahmen bei der ambulanten psychiatrischen Behandlung, obwohl die politische Strategie vorsieht, lieber ambulant als stationär zu be­handeln. Das ist auch medizinisch sehr sinnvoll, weil die Patienten nicht ins Spital müssen, sondern in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Doch gleichzeitig sind unsere ambulanten Angebote nicht mehr finanzierbar. Das ist ein grosser Widerspruch, den wir gemeinsam mit der Politik lösen müssen. Denn der Bedarf an ambulanten psychiatrischen Angeboten wird künftig noch ansteigen. (Berner Zeitung)