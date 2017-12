Zum Haare ausreissen

Wer Fabienne Müller trifft, dem fällt nichts auf. Ausser vielleicht, dass sich die schlanke Frau eleganter bewegt als die breite Masse. Das verwundert nicht. Die 32-jährige Bernerin ist passionierte Tänzerin, wie sie später beim Kaffee verrät. Auch an diesem Tag will sie noch mit ihrem Freund ins Tanzstudio, sagt sie und streicht sich ihre Haare aus dem Gesicht. Eine junge Frau, gefestigt und mitten im Leben.

Das war nicht immer so. Bis vor etwas mehr als einem Jahr hatte die ausgebildete Übersetzerin stets ein etwas unsicheres Gefühl unter Menschen. «Ich schämte mich.» Denn vorne an der Stirn begann sich ihr Haar sichtbar zu lichten. Und das nicht etwa wegen einer Krebs-Chemotherapie oder sonst einer körperlichen Krankheit, sondern weil die junge Frau ihre Haare unbewusst immer wieder selbst malträtierte: Erst zog sie sie in die Länge, dann hat sie sie gerollt und am Schluss ausgerissen. «Das hat zwar immer ein bisschen wehgetan, mir aber gleichzeitig auch Erleichterung verschafft.»

Freundin erkannte Problem

Eingeschlichen hatte sich der absonderliche Tick vor über zehn Jahren. Wenn sie vor dem Fernseher sass, telefonierte oder am Computer arbeitete, begann sie automatisch auch an ihren Haaren zu drehen und zu zupfen. «Meine Familie hat das nicht ernst genommen», erinnert sie sich. Erst eine Freundin, die zufällig eine TV-Sendung über das Haarausreiss-Phänomen gesehen hatte, erkannte das Problem: «Hör auf damit», warnte sie, «das ist eine Krankheit.»

Wie recht die Freundin damit hatte. Gemäss Studien leiden ein halbes bis ein Prozent der Bevölkerung am Haarausreiss-Zwang, das wären in der Schweiz also bis zu 80 000 Menschen. Und nicht immer sind nur die Kopfhaare Ziel des Zwangs; manche reissen sich auch ihre Augenbrauen, Wimpern und sogar die Schamhaare aus. Die Ursache der Trichotillomanie, so heisst die seltsame Zwangsstörung in der Fachsprache, sei «zwischen einer Zwanghaftigkeit und einer gestörten Impulskontrolle» zu suchen, erklärt Michael Rufer, Chefarzt der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Die Betroffenen hätten Mühe, mit psychischer Anspannung umzugehen und sie zu regulieren.

An der Störung leiden Frauen und Männer gleichermassen. Überdurchschnittlich häufig tritt der Haarausreiss-Zwang bei Kindern und Jugendlichen auf. Sie kommen aber auch leichter wieder davon los. Meist gelangen die Betroffenen über den Hausarzt oder einen Dermatologen zu den psychiatrischen Fachleuten. Dort wird ihnen meist zu einer Psychotherapie geraten. Eine Heilung vom Zwang sei aber nicht einfach, sagt Experte Rufer. «Oft leiden die Betroffenen jahrelang unter ihrer Zwangsstörung.»

Betroffenen jahrelang unter ihrer Zwangsstörung.»Michael Rufer, Chefarzt Psychiatrische Uniklinik Zürich

Die Haare als Frustventil

Bei Fabienne Müller dauerte es auch lange – aber zum Glück nicht so lange, bis ihre Haare ganz ruiniert waren. Zwischendurch gab es immer wieder bessere Phasen. Zum Beispiel wenn sie in die Ferien ging. Wie damals, als sie mit Freundinnen nach Costa Rica reiste und vor lauter neuen Eindrücken gar keine Zeit hatte, sich mit ihren Haaren zu befassen. Verdrängen konnte sie ihre Störung auch immer beim Sport oder beim Tanzen.

Nach guten Zeiten folgten aber immer auch wieder schlechte Zeiten. «Meist war es dann noch schlimmer als zuvor», berichtet Fabienne Müller. Ganz schlimm wurde es vor vier Jahren. Damals war sie beruflich unter Druck und auch privat unzufrieden. So wurden ihre Haare immer mehr zum Frustventil. Was sie mit ihrer Frisur gemacht habe?, fragte denn auch ihr Coiffeur entsetzt.

Da wusste sie, dass sie nicht mehr von allein rauskommt und Hilfe braucht. Sie recherchierte im Internet und stiess auf eine Therapie, die speziell für diese Zwangsstörung entwickelt worden ist. Nach zwei mehrstündigen Sitzungen, in denen auch Tränen flossen, war der Drang, sich mit den Haaren zu beschäftigen, plötzlich weg. «Eine faszinierende Erfahrung», wundert sich Fabienne Müller noch heute. «Aber vor allem natürlich eine riesige Erleichterung.»



* Name von der Redaktion geändert



Infotag: «Zwangs­störungen unter die Lupe genommen», Sonntag, 3. Dezember, 8.15 bis 16.30 Uhr, Unispital Zürich, grosser Hörsaal Nord. – Gegenwärtig ist auch eine Schweizer Selbsthilfegruppeim Aufbau: www.selbsthilfecenter.ch. (Berner Zeitung)