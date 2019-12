Das Hirn kann mehr, als wir denken

Bei der Begrüssung plauderten die Studienteilnehmer wie all die anderen Probanden, die Neurowissenschafterin Dorit Kliemann vom ­California ­Institute of Technology in Pasadena schon untersucht hatte. «Auf den ersten Blick merkte man ihnen ihren Befund kaum an», sagt die Forscherin. Dennoch handelte es sich um spezielle Probanden: Ihnen fehlte je eine Hälfte ihres Gehirns. Diese war ihnen Jahre zuvor ­wegen schwerer Epilepsien im Baby- oder Kleinkindalter entfernt worden. Diesen Eingriff wagen Ärzte sehr selten – nur dann, wenn keine andere Therapie hilft. Den sechs Probanden hatte die Operation ein normales Leben ohne wesentliche ­kognitive oder emotionale Einschränkungen ermöglicht. Das hatte die Neugier von Kliemann und ihren Kollegen geweckt: Wie kann ein halbes Gehirn annähernd so funktionieren wie ein vollständiges?