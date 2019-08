Der geliebte Wauwau wird zum Vegetarier

Als sprichwörtlich beste Freunde des Menschen folgen Hunde vielen Trends, mit denen sich ihre Halter beschäftigen. Dazu gehört, dass ein Hund nicht einfach mehr irgendetwas zu fressen bekommt. Stattdessen sucht ein wachsender Anteil der Hundebesitzer nach einem ausgeklügelten Ernährungskonzept fürs Tier. Darüber, was in seinen Napf gehört und was auf keinen Fall hineinsollte, wird ebenso engagiert – und oft ideologisch aufgeladen – diskutiert wie über die menschliche Ernährung. Und immer häufiger bedeutet das für den Canis lupus familiaris: Verzicht auf Fleisch. Der Hund soll zum Vegetarier werden – oder gar zum Veganer, also zum vollständig tierfrei lebenden Tier.