Die Grenzen des Wachstums

Einen grösseren Körper hat nur die Gruppe der Bartenwale. Ihr Trick: Sie verzichten auf die energiezehrende Einzeljagd. Stattdessen verlegen sich Blauwale, Buckelwale und andere Giganten auf winzige Tierchen, von denen keines mehr als vier Zentimeter misst. Das klappt aber nur, wenn diese Minis in dichten Schwärmen durch das Wasser ziehen.

Eigene Fresstechnik

Um diese Beute auch effizient zu fangen, haben sich die Bartenwale im Laufe der Evolution zu überdimensionalen «Mähdreschern» entwickelt, die allerdings keine Pflanzen, sondern winzige Tierchen ernten. Ein Drittel bis zur Hälfte ihres Körpers besteht aus Kopf, Maul und Kehle. Dahinter kommt beim Finnwal ein rund hundert Meter langer Darm. Zusammen ergibt das ein Design einer riesigen Fressmaschine, in deren Maul statt Zähnen Hornplatten hängen.

Sperren die Bartenwale ihr Maul sperrangelweit auf, strömen zwischen diesen Barten riesige Wassermengen durch. Die darin schwimmenden Winzlinge werden dabei von den Barten aus dem Wasser gefiltert. Ein Blauwal muss daher nur durch das Wasser schwimmen und das Maul aufsperren, um Energie in Form von Minitierchen einzusammeln. Das klappt aber nur, wenn diese Winzlinge in grossen Mengen dicht gedrängt im Wasser schwimmen. In diesem Fall filtern die Bartenwale praktisch immer mehr Energie aus dem Wasser, als sie für diese gemächliche Methode aufwenden, wie Jeremy Goldbogen und seine Kollegen erklären.

Allerdings finden sie die dicht gedrängten Minis meist nur in den kurzen Sommermonaten in den hohen Breiten der Gewässer der Arktis und Antarktis. Genau das aber bringt auch die Blauwale an ihre Grenzen, die jedoch viel höher als bei Pottwalen liegen. In wenigen Sommermonaten filtern Blauwale in hohen Breiten Krill und andere Winzlinge in Unmengen aus dem Wasser und fressen sich dabei eine Speckschicht an, in der sie genug Energie speichern, um damit in wärmere Gefilde zu schwimmen. Dort bekommen sie ihren Nachwuchs und päppeln ihn mit den Energievorräten im angefressenen Speck hoch.

Dünger der Weltmeere

Da ein grosser Körper auch viel Speck mitschleppen kann, erlaubt erst dieser Gigantismus den Blauwalen ihren Lebensstil mit intensiven Fressphasen und langen Hungerpausen.

Gleichzeitig stossen auch die Blauwale an ihr Limit: Ein grösserer Körper könnte einfach nicht genug Energie aus dem Wasser filtern und dann auch noch weit wandern und dabei Nachwuchs bekommen, schliessen Jeremy Goldbogen und seine Kollegen aus ihren Beobachtungen.

Der Einfluss dieser Riesen auf die Natur ist ebenfalls enorm. Schliesslich filtern sie riesige Mengen Leben aus den Ozeanen und düngen anschliessend die Weltmeere mit ihrem Kot. Ohne die Walgiganten würden die Unterwasser-Ökosysteme daher völlig anders aussehen. Und selbst beim Sterben spielen sie noch eine wichtige Rolle: Die toten Tiere sinken langsam zum Meeresgrund und ernähren dort eine Heerschar von Lebewesen, die von hoch spezialisierten und extrem mobilen Aasverwertern bis zu Mikroorganismen reichen, die ihren Kadaver zersetzen und so die darin steckenden Nährstoffe dem Rest des Lebens wieder zur Verfügung stellen.