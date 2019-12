Die praktischen Gründe der Selbstversorgung

Wie war das wohl früher, bevor in jedem Haus eine Kühltruhe stand und in jedem grösseren Ort ein Supermarkt? Was gab das Vorratslager da noch her an Silvester? Berner Platte mit Sauerkraut, Dörrbohnen, Wurst und Speck bei den Reichen? Apfelschnitz mit Randensalat und Kartoffelbrei bei den Ärmeren?