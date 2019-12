Ein glühender Feuerring in Asien

So präsentierte sich die Sonnenfinsternis aus der 124. Etage des Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, in Dubai. (26. Dezember 2019) Bild: Ali Haider/EPA

Der Deutsche Alexander Alin war sogar nach Singapur gereist, um die Sonnenfinsternis zu sehen. Das Himmelsschauspiel dauere zwar nur zwei Minuten, das Erlebnis sei aber so intensiv, dass er noch wochenlang darüber reden werde, sagte der 45-jährige Geophysiker.

Frei wegen Finsternis

Im Süden Indiens versammelten sich die Menschen an den Stränden im Bundesstaat Tamil Nadu, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Der Bundesstaat Odisha erklärte den Donnerstag sogar eigens zum Feiertag – alle Behörden, Gerichte, Schulen und Universitäten blieben geschlossen.

Ein Mädchen schaut sich das Spektakel in Guwahati in Indien mit einer Spezialbrille an. (26. Dezember 2019) Bild: STR/EPA

In der indischen Hauptstadt Neu Delhi verdeckten allerdings Wolken und die Luftverschmutzung die Sicht. Premierminister Narendra Modi äusserte sich enttäuscht – obwohl so weit nördlich ohnehin nur eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen gewesen wäre. Auch er habe dem Ereignis entgegengefiebert, schrieb Modi im Onlinedienst Twitter. «Leider» habe er die Sonnenfinsternis aber nicht selbst, sondern nur auf Livebildern sehen können.

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019. Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019