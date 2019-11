Welche Pflanzen machen diese Ökosysteme aus?

Die Wälder sind reich an Baum-, Strauch- und Lianenarten und weisen Kakteen und Aufsitzerpflanzen auf. Auch viele Tierarten gibt es. Allein in Costa Rica leben in Trockenwäldern 76 verschiedene Reptilien und Amphibien, 270 Vogelarten, 117 Säugetierarten und über 13000 Insektenarten. Es gibt Bäume mit einer dicken feuerresistenten Borke, Bäume, die auch nach dem Blattabwurf mithilfe ihrer grünen Stammoberflächen Fotosynthese betreiben, und solche mit ausgeprägtem Wasserspeichergewebe. Einige dieser Bäume können in ihren Stämmen Hunderte ­Liter Wasser speichern.

Zuletzt waren die Tropen wegen der verheerenden Brände in Südamerika in den ­Schlagzeilen. Wie gefährlich ist Feuer für Trockenwälder?

Trockenwald eignet sich sehr gut zur Brandrodung. In der Trockenzeit bedeckt ein Teppich aus trockenem Laub den Waldboden. Dann braucht es nur noch ein Streichholz, und der Wald brennt. Das war in diesem Jahr weniger in Brasilien der Fall als in Bolivien. Berichtet wurde ja in den Medien zumeist über Brasilien. Dort verbrannten etwa 1,25 Millionen Hektar, zumeist Tieflandregenwald. In Bolivien verbrannten dagegen schätzungsweise bis zu 5,3 Millionen Hektar – und das waren vorwiegend Trockenwälder. Zehntausende Bolivianer warfen der Regierung um Evo Morales vor, mit der Förderung der Umwandlung von Wald in Rinderweiden und Ackerflächen die Basis für viele ausser Kon­trolle geratene Brände bereitet zu haben, und demonstrierten im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Oktober gegen die Regierung. Denn die Brände wurden grösstenteils von Menschen gelegt – um Platz für Viehweiden und den Anbau von Soja, Chia und Sonnenblumen zu schaffen.

Wer hat denn Druck gemacht?

Vor allem die betroffene lokale Bevölkerung, aber auch gebildete Schichten in ganz Bolivien protestierten gegen diese des­truktive Politik. Während die Grossgrundbesitzer an den ganz grossen Flächen interessiert sind, haben die in der Regel nur für den Eigenbedarf produzierenden Kleinbauern eher keinen Anteil am Export – und auch kein Interesse an grossflächigen Brandrodungen. Das ist aber die grösste Gefahr für dieses Ökosystem: Der Bedarf an Flächen für die Rinderzucht, aber auch den Futtermittelanbau für die intensive Tiermast weltweit.

Liegt das nur an der leichten Entflammbarkeit?

Schon vor Hunderten Jahren ist es in den Trockenwaldgebieten zu Brandrodungen gekommen. In der Trockenzeit ist der Wald nicht nur leichter zu roden, es können auch leichter Güter transportiert werden, das Klima ist günstig, und die Böden sind relativ fruchtbar. So haben bereits präkolumbianische Kulturen wie die Inka auf gerodeten Trockenwaldflächen Mais, ­Tomaten, Bohnen und Erdnüsse angebaut. Somit sind die Anfänge der Zivilisation in Süd- und Mittelamerika wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Trockenwäldern zu sehen.

Ist dieses Ökosystem denn schon weitgehend erforscht?

Sicher nicht. Das liegt daran, dass deutlich mehr Forschergruppen im Tieflandregenwald arbeiten als im Trockenwald. Es sind aber auch nur noch zehn Prozent der ursprünglichen Flächen vorhanden. Wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte, würden tropische Trockenwälder in grossen Teilen der Tropen dominieren. Fast der ganze zentrale und südliche Teil Indiens würde vom ­Klima her vorwiegend Trockenwälder tragen – aber von denen ist nicht mehr viel übrig. Bis auf einige Fragmente wurde der Wald im letzten Jahrhundert gerodet. Das ist das generelle Problem: Es gibt weltweit keine grösseren zusammenhängenden Trockenwaldflächen mehr – so wie es beispielsweise für den amazonischen Tieflandregenwald der Fall ist. Diese Fragmentierung erschwert den Schutz über Landesgrenzen hinaus.