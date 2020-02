Fleischfressende Würmer erobern Frankreich

Obama nungara heisst der Wurm, der neuerdings insbesondere den Franzosen ein solch schauriges Erlebnis beschert. Zwar ist schon seit ein paar Jahren bekannt, dass der aus Südamerika stammende Strudelwurm seinen Weg nach Europa gefunden hat. Unbekannt war bislang jedoch das Ausmass seiner Verbreitung. Und das ist ziemlich erstaunlich, wie ein französisch-australisches Team von Biologen jetzt im Fachblatt Peer-J berichtet.

Mehr als hundert Würmer in einem Garten

Demnach findet sich das unsympathische Geschöpf mittlerweile in 72 der 96 französischen Départements auf dem europäischen Festland und ist insbesondere an der Atlantikküste weitverbreitet. Die meisten Exemplare wurden in Haute-Garonne gefunden, in einem Fall bevölkerten mehr als hundert Exemplare einen Garten.

Für die Menschen bedeutet das zwar keine Gefahr. Allerdings ist Obama nungara ein hungriger Räuber, der Schnecken, andere Würmer und Insekten verspeist – und die Ökosysteme empfindlich stören könnte.

Nicht nach Präsident benannt

Wie die Forscher zusätzlich zeigen konnten, stammt der in Frankreich verbreitete Stamm des Tiers aus Argentinien. Den Atlantik überquert hat er wahrscheinlich im Bodensubstrat von Pflanzen, die in Südamerika gezüchtet und in die alte Welt exportiert wurden, doch sicher ist das nicht.

Was man dagegen sicher sagen kann: Benannt wurde der Wurm nicht nach dem Ex-US-Präsidenten Barack Obama. Die Bezeichnung wurde von den Worten Oba für Blatt und Ma für Tier in der alten südamerikanischen Tupi-Sprache abgeleitet.