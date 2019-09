Ihre letzte Chance zu überleben

Vor wenigen Tagen ist es nun Wildtierforschern und Veterinärmedizinern um Thomas Hildebrandt zum ersten Mal gelungen, diese Prozedur am Nördlichen Breitmaulnashorn durchzuführen. Zehn Eizellen von zwei Kühen konnte der Experte vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung mit seinem internationalen Team aus den Giganten isolieren, inzwischen sind sieben davon in einem Labor in Italien sogar erfolgreich befruchtet worden.

Beide Nachrichten sind nicht nur für die Forscher eine Sensation. Denn man weiss zwar vom eng verwandten Südlichen Breitmaulnashorn, dass die künstliche Befruchtung samt Eizellenentnahme möglich ist. Hildebrandt hat sie bereits mehr als fünfzig Mal an Tieren dieser Unterart durchgeführt. Bei der nördlichen Variante der gewaltigen Tiere, die an Land zu den grössten Geschöpfen überhaupt zählen, war jedoch stets unklar, ob der erste Schritt einer assistierten Reproduktion jemals gelingen kann.

Andere Leihmutter

Funktionell, wie Biologen sagen, ist das Nördliche Breitmaul-nashorn nämlich ausgestorben. Es gibt nur noch zwei weibliche Exemplare, Fatu und Najin, die im kenianischen Ol-Pejeta-Reservat nördlich von Nairobi leben. Der letzte Bulle namens Sudan, der mit diesen Kühenzumindest theoretisch hätte Nachwuchs zeugen können, starb im März des vergangenen Jahres. Erschwerend kam schon vorher dazu, dass Fatu und Najin faktisch unfruchtbar sind. Sie können zwar noch Eizellen produzieren, aufgrund verschiedener Unterleibsprobleme jedoch keine Kälbchen mehr austragen.

Dass in dieser Konstellation überhaupt an eine künstliche Befruchtung zu denken ist, liegt an den tiefgefrorenen Spermaproben dreier Bullen der Unterart – und daran, dass das Südliche Breitmaulnashorn eng genug verwandt ist, um als Leihmutter herzuhalten. Trotzdem ist der Aufwand, den Hildebrandt und seine Kollegen aus Japan, Tschechien, Australien, Italien und Kenia seit Jahren für die reproduktionsmedizinische Rettung der grauen Riesen betreiben, enorm. Für die besondere Anatomie mussten eigene medizinische Geräte entwickelt werden, ausserdem fehlten Protokolle zur Hormonstimulation der Kühe, für das qualitativ schlechte Sperma der drei Bullen mussten Techniken entwickelt werden, die eine Befruchtung stimulieren. Erst im vergangenen Jahr war es dem Team gelungen, mit dem Sperma Eizellen der südlichen Unterart zu befruchten und Embryonen zu gewinnen.

16 Monate Tragzeit

Und auch Logistik und Büro-kratie sind nicht zu unterschätzen, wenn man in Kenia ein Nas-horn operieren will. Vier Wochen vor dem Eingriff an Najin und Fatu war Hildebrandt in Ol Pejeta, um den Stall umzubauen. «Als wir jetzt zur Eizellenentnahme anreisten, hatten wir 300 Kilogramm Gepäck dabei», erzählt der Tierarzt. Zuvor habe man fünf Genehmigungen eingeholt, samt der Erlaubnis des Washingtoner Artenschutzabkommens Cites, die Eizellen aus Kenia ausführen zu dürfen. Die erste Genehmigung läuft am Jahresende schon wieder aus, dann geht der Behördengang von vorne los. Doch der Druck und die Nervosität, die das Team bei der Premiere in der vergangenen Woche empfunden hat, sind Hildebrandt zufolge verflogen.