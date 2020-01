So heiss wie 2019 war es in Europa noch nie

Europa hat 2019 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Weltweit habe es sich um das zweitwärmste Jahr gehandelt - in einer Reihe gleich fünf aussergewöhnlich warmer Jahre, teilte der Copernicus-Klimawandeldienst am Mittwoch im britischen Reading mit. Den Auswertungen zufolge sind auch die klimaschädlichen Kohlendioxid-Konzentrationen (CO 2 ) in der Atmosphäre gestiegen. Die Experten sprachen von «zweifelsohne erschreckenden Alarmsignalen».