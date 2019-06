Was Katzen wollen

Wenn du denkst, du hast alles geschafft und nichts kann mehr schiefgehen – dann rechne damit: Eine Katze wird dich eines Besseren belehren. Das war eine der ersten Lektionen, die Péter Pongrácz während seiner Verhaltensstudien mit Katzen gelernt hat. Der Forscher und sein Team hatten alle Daten erhoben, nur Bilder für die spätere Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift fehlten noch. Also brachte eine Mitarbeiterin ihre Katze als Fotomodell mit ins Labor. Doch statt sich fotografieren zu lassen, verschwand das Tier innerhalb weniger Sekunden in einem schmalen Lüftungsschacht. Die Wissenschaftler konnten nichts anderes tun als abzuwarten.