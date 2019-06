Der innovative Vordenker

Gunzingers Name war in aller Munde. Er trat auf Podien auf, mit Politikern und Wissenschaftlern. «Ich hielt bis zu vier Vorträge pro Woche», sagt der 61-jährige promovierte Elektroingenieur. Es war sein persönlicher Kampf. Bis zur Energieabstimmung im Frühling 2017. Es hatte sich gelohnt. Die Bevölkerung sagte Ja zur Energiestrategie 2050 und Nein zu neuen Atomkraftwerken.

«Alles geht viel zu schleppend»

Zwei Jahre sind seit der Volksabstimmung vergangen. Nun sitzt er in einem seiner Sitzungsräume seiner Firma ­Supercomputing Systems im Technopark in Zürich. Nach einem Rundgang durch die Büros des Unternehmens. Mehr als 130 Mitarbeitende entwickeln hier Computerprogramme und Hardware – für den Bahnverkehr, die Autoindustrie, für Energiedienstleister oder die Medizinbranche. Auch in der Entwicklung intelligenter Stromnetze, sogenannter Smart Grids, welche die Elektrizität effizienter verteilen, ist Gunzingers Unternehmen vorne dabei. Der Chef erklärt jedes Projekt, als wäre er selbst wie einst als junger Firmengründer mit dabei.

Aber das ist ihm in diesem Moment nicht so wichtig. Gunzinger hat nichts von seinem Elan verloren, sich für «die Zukunft einer erfolgreichen Schweiz» einzusetzen. Er erzählt in einem Fluss, setzt ab und zu eine rhetorische Frage, kann sich aufregen. «Auch nach der Abstimmung geht in der Schweiz alles viel zu schleppend», sagt er.

Wie vor der Energieabstimmung ist es auch diesmal die gleiche Botschaft: «Wir haben unseren Job nicht gemacht.» Gunzinger macht im Grunde eine einfache Rechnung. Er nimmt die neusten Zahlen zur globalen Stromerzeugung. «Im nächsten Jahr werden wir gleich viel Strom aus erneuerbaren Energiequellen produzieren wie aus der Kernenergie», sagt er.

Mit Fotovoltaik lässt sich nach Gunzinger Atomstrom ersetzen. Foto: Keystone

Im Jahr 2017 stammten global 2000 Terawattstunden Strom von Wind und Sonne. «In der Schweiz lebt etwa 1 Promille der Weltbevölkerung, unser Land generiert 1 Prozent des Weltinlandproduktes, also sollten wir doch auch 1 Prozent der neuen erneuerbaren Energie produzieren können», sagt der Visionär. Das wären 20 Terawattstunden pro Jahr, gleich viel Energie, wie 2017 alle Schweizer AKW zusammen produziert haben.