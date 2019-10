Mysteriöser Spaceshuttle nach Rekordflug zurück auf der Erde

In der Nacht auf Montag ist die X-37B auf dem Kennedy Space Center der Nasa in Florida gelandet – nach 780 Tagen und damit mehr als zwei Jahren in der Erdumlaufbahn. Noch nie war ein solches Weltraumflugzeug länger unterwegs, seit die US-Luftwaffe ihr mysteriöses Testprogramm vor einem Jahrzehnt startete.