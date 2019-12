Reicht der Strom ohne Mühleberg?

Wie und wann wird das Atomkraftwerk abgeschaltet?

Am Donnerstagabend werden die letzten Vorbereitungen für die Abschaltung getroffen. Am Freitag­morgen fährt die Betreiberin BKW ihr Atomkraftwerk Schritt für Schritt runter, indem Steuerstäbe zwischen die Brennstoff­elemente mit Uran eingeführt werden, um eine Kettenreaktion zu unterbinden. Am Mittag gegen 12.30 Uhr ist es dann so weit: Zwei Knöpfe werden gedrückt und das Atomkraftwerk unspektakulär abgeschaltet. Der Druck im Kernreaktor wird dann abgebaut. Innerhalb von 7 Stunden wird die Temperatur des Reaktorwassers von 280 auf 100 Grad Celsius fallen. Am 22. Dezember ist der Prozess des Herunterfahrens abgeschlossen.