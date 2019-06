Schweizer Luftfahrtpionier präsentiert «Tesla der Lüfte»

In einem Hangar auf dem Flugplatz in Sion präsentiert Luftfahrtpionier André Borschberg am Freitagmorgen das neue Flugzeug mit Elektroantrieb. Nur ein leichtes Surren des Propellerwindes ist bei der Vorführung des Flugzeugmotors am Boden zu hören. Als im Hintergrund zwei Jets starten, meinte Borschberg: «Das ist das Geräusch der Vergangenheit, das schon bald einmal im Museum ist.»