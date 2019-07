Vom Wunsch, klimaneutral zu fliegen

Steuer für Agro-Flugtreibstoff

Die Besteuerung der CO 2 -Emissionen des Flugverkehrs ist derzeit in Europa und auch in der Schweiz in der Politik und in den Medien ein grosses Thema. Im letzten Jahr noch ein Ding der Unmöglichkeit, scheint eine Flugabgabe im Zug der aktuellen Klimaproteste in der Schweizer Politik plötzlich mehrheitsfähig zu sein.

Doch wie würden die Ein­nahmen eingesetzt? Wäre es eine Lenkungsabgabe oder eine Steuer, die zum Beispiel zur Förderung von synthetischem Flugtreibstoff verwendet würde? Für Anthony Patt, ETH-Professor für Klimapolitik, ist es am sinnvollsten, das Steuergeld für die Entwicklung alternativer Treibstoffe einzusetzen. Er denkt dabei nicht nur schweizweit, sondern global.

Der Einsatz von synthetischem Treibstoff scheint derzeit der einzige valable Weg zu sein, um den Flugverkehr langfristig ­klimaneutral zu machen. «Es wird Jahrzehnte dauern, die Produktionskapazität aufzubauen, um den weltweiten Bedarf zu decken», schreibt er im Zukunftsblog der ETH Zürich. Er zeichnet dort ein mögliches Szenario für die Zukunft: In den nächsten Jahren soll 1 Prozent des Treibstoffbedarfs synthetisch hergestellt werden. Danach soll die Produktionskapazität jedes Jahr um 20 Prozent steigen. So rechnet Patt, dass die Luftfahrt um 2030 etwa 5 Prozent der Treibstoff-Nachfrage synthetisch deckt.