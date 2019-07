Wie schlimm ist der Ausfall von Galileo?

Sobald 30 Satelliten im Einsatz sind, will die Galileo-Behörde GSA in Prag weitere Dienste anbieten, vor allem sicherere und noch präzisere Signale. Die Rede ist von 20 Zentimetern Auflösung, was für das autonomes Fahren wichtig wäre. Derzeit kann Galileo in Kombination mit GPS bis zu 30 Zentimeter erreichen.

Gestörte Kommunikation – auch auf politischer Ebene

Wer dem Galileo-Ausfall etwas Positives abgewinnen will, kann froh sein, dass der Schaden überschaubar ist, weil sich das System eben noch in der Testphase befindet und die Betreiber daraus lernen können. Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass gerade das Zusammenspiel von Galileo und GPS sowie des russischen Glonass- und des chinesischen Beidou-Systems zumindest in Friedenszeiten ein verlässliches Navigationsnetz schafft, das den Ausfall eines Systems verkraften kann. Theoretisch könnte sogar das GPS-Netz ausfallen, sobald Galileo voll funktionsfähig und weltweit vernetzt ist – auch mit den Endgeräten. So paradox es klingt: Der Ausfall von Galileo beweist, wie wichtig Galileo ist. Gerade in Zeiten massiver Hackerangriffe ein beruhigendes Gefühl.

Dies ändert nichts daran, dass der Ausfall mit den Galileo-Strukturen zusammenhängen könnte. Die Kommunikation zwischen Politikern und Beamten der Europäischen Kommission und den Technikern der Raumfahrtagentur Esa ist nicht reibungslos. Zuständigkeiten sind aus Proporzgründen über ganz Europa verteilt. Die Ausschreibungen für den Bau der Satelliten sind so getaktet, dass die Firmen kaum langfristig planen können. Wenn behauptet wird, dass Europa bei Galileo versagt hat, dann mag dies zumindest bei den Strukturen zutreffen. Die sind auch ein Grund dafür, dass Galileo mehr als zehn Jahre später kommt als geplant.