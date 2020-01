Wie gefährlich ist das neue Virus aus China?

Was für ein Virus ist es?

Das Virus, das sich im Moment in China ausbreitet, gehört zur Familie der Coronaviren und hat das Kürzel 2019-nCoV bekommen. Es gibt sehr viele verschiedene Coronaviren. Manche lösen harmlose Erkältungskrankheiten aus, andere sind für schwerere Krankheiten wie Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) oder Mers (Middle East Respiratory Syndrome) verantwortlich. Das neue Virus ist zu ungefähr 70 Prozent genetisch mit dem Sars-Virus verwandt, die Erkrankungen verlaufen im Moment aber weniger schwer als bei Sars.

Wie steckt man sich an?

Man weiss nun, dass eine Ansteckung auch von Mensch zu Mensch möglich ist und nicht nur vom Tier zum Menschen. Die Ansteckung von Mensch zu Mensch ist die Voraussetzung dafür, dass sich ein Virus schnell verbreitet. Wie man sich anstecken kann und wie eng der Kontakt mit einem Erkrankten sein muss, ist noch unklar. Im Moment vermuten die WHO-Experten, dass der Kontakt mit einer erkrankten Person relativ eng sein muss, um sich das Virus zu holen.

Wo kursiert das Virus?

Am Anfang der Epidemie erkrankten nur Menschen in der chinesischen Stadt Wuhan. Inzwischen hat sich das Virus in China ausgebreitet, denn auch Fälle aus Peking, Guangdong und Shanghai wurden gemeldet. Ausserdem sind bereits einzelne Fälle in Japan, Thailand und Südkorea aufgetreten. Diese Patienten waren zuvor in China.

Woher kommt das Virus?

Wie viele andere Viren hat das neue Coronavirus seinen Ursprung im Tier. Welche Tierart in diesem Fall der Wirt ist, weiss man noch nicht. Das Sars-Virus stammte laut WHO von den Zibetkatzen. Die ersten Fälle der neuen Erkrankungen meldeten die Behörden rund um den Huanan Seafood Market in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Neben Meeresfrüchten verkaufen die Händler dort auch Geflügel und Fleisch.