Wo E-Räder fahren dürfen und wo nicht

In der Schweiz werden zwei Typen von E-Bikes unterschieden. Die langsamen E-Bikes bis 25 km/h sind rechtlich den Velos gleichgestellt. Sie müssen sich an die Radwege halten. Das generelle Mindestalter für diese E-Bikes liegt bei 14 Jahren . Für Jugendliche unter 16 Jahren ist eine Prüfung der Kategorie M (Mofas) erforderlich. Für Schäden an Drittpersonen kommt die private Haftpflichtversicherung des Fahrers auf. Das gilt für eigene wie auch für gemietete E-Bikes.