Gesundheitsversorgung Saanenland – Wochenenddienste bleiben Knacknuss Die Gesundheit Simme Saane AG steht in Verhandlungen. Auch Gespräche mit verschiedenen Ärzten laufen.

Das Spital Zweisimmen der STS AG Foto: Svend Peternell

Anlässlich einer kürzlich durchgeführten Sitzung informiert der Verwaltungsrat der Gesundheit Simme Saane AG darüber, dass bezüglich der bereits diskutierten Diensttätigkeit der Ärzte am Wochenende keine inhaltliche oder finanzielle Unterstützung erwartet werden könne. Dies hätten Gespräche mit dem Bundesamt für Gesundheit ergeben. Der Lösungsvorschlag der Gesundheit Simme Saane AG zu den Wochenenddiensten werde hingegen in den kommenden Wochen mit dem Spital Zweisimmen sowie der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) und dann mit den Ärzten der Region diskutiert. «Wenn die Gesundheit Simme Saane AG diese Entschädigung bis Ende des Jahres finanzieren kann, sollen die Mittel dafür ab 2021 via GSI kommen», heisst es in einer Mitteilung.

Kein positives Ergebnis

Wie der Verwaltungsrat weiter mitteilt, konnte in Zweisimmen durch die Medbase eine Ärztin ab Frühsommer angestellt werden. An der Lenk hätten Gespräche mit einer interessierten Partei zu keinem positiven Ergebnis geführt. Es fänden jedoch weitere Gespräche mit anderen Interessenten statt. In Saanen unterstütze die Gesundheit Simme Saane AG einen Arzt, der sich mit einer Gruppenpraxis niederlassen möchte. «Es gibt derzeit weitere positive Anzeichen für neue Interessenten im Saanenland. Im unteren Simmental sind die Gemeinden zum Teil direkt in Gesprächen mit interessierten Medizinern.»

Im März 2020 findet im Spital Zweisimmen eine erste Sitzung des Qualitätszirkels statt, der für die Region gegründet werden soll. Damit soll eine bessere Vernetzung in der medizinischen Versorgung in der Region erreicht werden. Derzeit würden Freiwillige für das Netzwerk Palliative Care in der Region gesucht, dessen Umsetzung begonnen habe. Ab Herbst soll das Netzwerk funktionieren.

( pd/jez )