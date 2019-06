Wohnen mit Zeit und Zeitgeist

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 09 Jun 2019 03:00:09 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

An diesem regnerischen Morgen letzte Woche waren wir plötzlich mittendrin im Familienleben der Burns. Gigi Burn brachte den sechsjährigen Sohn Monti in den Kindergarten und hat dabei Blumen und Früchte vom Nachhauseweg mitgebracht. Damit das mit dem Fotoshooting auch stilvoll klappt. Die beiden sind harmonisch eingespielt. Gigi wäscht und trocknet die runde Glasvase zur Perfektion und Marisa schneidet und platziert die Blumen in Ikebana Manier – das alles ganz nebenbei, während Töchterchen Olympia nach Aufmerksamkeit bettelt, wir die Wohnung besichtigen und das Paar unsere vielen Fragen beantwortet.