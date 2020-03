Streit um Mietvertrag – Wyss Academy knockt Mitteparteien aus CVP, BDP und GLP hatten den Vertrag vorliegen, um an der Kochergasse 4 ein «Haus der Mitte» einzurichten. Doch dann gab die Hauseigentümerin – die Burgergemeinde Bern – jemand anderem den Zuschlag. Christoph Hämmann

Kochergasse 4, das Haus in der Mitte: Statt ein «Haus der Mitte» soll hier die Wyss Academy for Nature einziehen. Foto: Raphael Moser

Das Haus an der Berner Kochergasse 4, gegenüber dem Luxushotel Bellevue und in der Nähe des Bundeshauses, ist eine legendäre Boxadresse: Seit 1935 übten sich hier mehrere Generationen im Faustkampf. Ein Gerangel gab es in den letzten Wochen auch um den Mietvertrag für die Liegenschaft, die der Burgergemeinde Bern gehört.