Xi Jinping schwört die Chinesen auf harte Zeiten ein

Wenig diplomatisch hat der US-Präsident den Chinesen im Vorfeld deutlich gemacht, was geschieht, wenn sie bis dahin nicht auf seine Forderungen eingehen: Gleich im Anschluss an das Gipfeltreffen sollen auf chinesische Exporte in die USA Zollaufschläge von 25 Prozent im Umfang von 300 Milliarden Dollar erhoben werden – zusätzlich zu den bereits beschlossenen Aufschlägen im Wert von 250 Milliarden. Damit würden dann gleich alle Exporte Chinas in die USA mit hohen Zöllen belegt.

Exporte sind von Investitionen getrieben

Viel wurde in jüngster Zeit darüber geschrieben, dass die US-Wirtschaft angesichts der gegenseitigen Abhängigkeiten und Chinas Gegenmassnahmen unter der Politik ihres Präsidenten leidet – wie viele gänzlich unbeteiligte Länder auch. Das ändert nichts daran, dass Trumps Zollaufschläge den Konkurrenten erfolgreich unter Druck setzen. Denn die Wirtschaft Chinas leidet am meisten darunter.

Die Ökonomen Dan Hanson und Tom Orlik haben errechnet, dass das globale Bruttoinlandprodukt (BIP) allein im Jahr 2021 um 600 Milliarden Dollar geringer ausfallen wird, wenn China und die USA ihren gesamten Handel mit Zöllen belegen. Chinas BIP würde gemäss dieser Berechnung um 0,8 bis 0,9 Prozent tiefer ausfallen und wäre damit relativ stärker betroffen als jenes der USA, das 0,5 bis 0,7 Prozent kleiner wäre als ohne den Handelskrieg.

Doch die ökonomischen Schäden des Handelskriegs für China sind weit grösser, als es solche Schätzungen ausdrücken. Das Wachstum des riesigen Landes ist abgesehen von den Exporten weiterhin stark von Investitionen getrieben. Von Investitionen allerdings, die kaum mehr eine Rendite erzielen. Das gilt vor allem für die Investitionen des Staates und staatlicher Firmen. Wie der Chinakenner Nicholas Lardy vom US-Thinktank Peterson zeigt, ist die Profitabilität der Investitionen jüngst sogar zurückgegangen, selbst im Privatsektor. Und der Anteil der sehr viel produktiveren privaten Unternehmen geht zurück. Der Anteil des Konsums an der Gesamtwirtschaft ist in China selbst für ein Schwellenland mit 39 Prozent tief.

Für den in Peking lehrenden US-Wirtschaftsprofessor Michael Pettis ist angesichts der Fehlinvestitionen klar, dass die publizierten Wachstumszahlen Chinas nichts über den tatsächlichen Zustand der Wirtschaft aussagen, wie er in einem Interview mit dem Onlineportal «The Market» erklärt hat: «Wenn Peking 7 Prozent Wachstum will, erreicht es 7 Prozent, wenn es 5 Prozent will, erreicht es 5 Prozent. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das reale Wachstum, wenn man alle unproduktiven Investitionen abschreiben würde, wäre viel geringer.» Laut Pettis liegt das Wachstum Chinas schon jetzt unter 3 Prozent – und nicht bei den ausgewiesenen 6,4 Prozent, wenn man die unproduktiven Investitionen abschreiben würde.