Kein YB-Jubiläumsfest – YB-Fans sagen Feier ab Am 14. und 15. März hätten der Dachverband der YB-Fanclubs «Gäubschwarzsüchtig» und die Fanarbeit den 122. Geburtstag ihres Clubs feiern wollen. Der Coronavirus macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Claudia Salzmann

So sah die Choreo der YB-Anhänger fürs 120-Jahr-Jubiläum des BSC Young Boys aus. Foto: Christian Pfander

Eine Podiumsdiskussion über Fanzüge, ein Konzert von Open Season und eine Party mit DJ Electric – so hätte das Programm am Samstag, 14. März, für viele YB-Anhänger ausgesehen. Nun aber sagen der Dachverband der YB-Fanclubs «Gäubschwarzsüchtig» und die Fanarbeit, welche das Fest organisieren, den Event ab. Der Grund: das Coronavirus: «Wir hätten die ganze Verantwortung übernehmen müssen», sagt Jonas Niederhauser von der Fanarbeit. Die drei Events hätten im Eleven stattgefunden. Wären viel mehr Interessierte gekommen, hätte man auch den hintern Teil des Lokals geöffnet. Damit wären ungefähr 500 Personen vor Ort gewesen.

Nicht nur das Fest, auch die Spiele der Super League sind derzeit wegen des Coronavirus abgesagt. «So konnten wir keine Werbung für unser Fest machen. Es wäre schwierig gewesen, abzuschätzen, wie viele Gäste gekommen wären», so Jonas Niederhauser.

Ein weiterer Grund für die Absage war, dass die Verantwortlichen am Sonntag, 15. März, zwischen dem Spiel der Damenmannschaft und dem Super-League-Spiel um 16 Uhr mit einer Festwirtschaft hätten Geld für Gagen und Technikmiete einnehmen wollen. Da aber diese Spiele abgesagt sind, wäre dies nicht möglich gewesen. All die Arbeit sei nicht umsonst gewesen, denn einiges der Vorarbeit könne man für den nächsten Geburtstag nutzen: Der findet am 14. März 2021 statt.