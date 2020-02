Beim 3:3 in St. Gallen – YB ist halbwegs mit dem Schrecken davongekommen Die Analyse des Spitzenkampfs ging im VAR-Trubel unter. Dabei haben die Young Boys beim 3:3 in St. Gallen teilweise sehr stark gelitten und erstaunlich passiv gespielt. Der Punktgewinn könnte sich für YB allerdings noch als sehr wertvoll erweisen. Fabian Ruch

So defensiv, vorsichtig und unterlegen wie am Sonntag in St. Gallen nach der Pause waren die Young Boys in der Super League jahrelang nicht. Die Spieler des Meisters verbarrikadierten sich nach der 2:1-Führung rund um den eigenen Strafraum, sie schlugen den Ball meistens nur noch hoch und weit und mit den besten Glückwünschen in die gegnerische Hälfte, in die sich lange Zeit gar kein YB-Akteur mehr entschlossen hintraute.