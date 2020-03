Neues Angebot in Steffisburg – Zahnärzte eröffnen neue Praxis im Burgergut Im Waisenhaus des Burgerguts Thun in Steffisburg wird am 1. April die Praxis der Zahnärzte Burgergut Steffisburg AG in Betrieb genommen.

Sie eröffnen eine Zahnarztpraxis im Burgergut Thun (v. l.): Dr. med. dent. Chanketh Nagamany, Dr. med. dent. Chris Hasler

und Dr. med. dent. Simon Käch. PD

«Die Zahnärzte Chris Hasler, Simon Käch und Chanketh Nagamany bieten ab 1. April fast alles an, was modernste Zahnmedizin zu bieten hat.» Dies schreibt die Burgergemeinde Thun in einer Medienmitteilung. Die Rede ist von Kinderzahnmedizin, Kieferorthopädie, volldigitaler Prothetik, Oralchirurgie bis hin zu Schnarchschienen. Sämtliche Angebote stünden dabei allen offen – «nicht nur Thun-Burgern». Ein motiviertes Team kümmere sich um zahnmedizinische Fragen und Bedürfnisse. Am 28. März von 10 bis 15 Uhr laden die Zahnärzte Burgergut Steffisburg AG, die Medizentrum Burgergut Steffisburg AG sowie die Physiotherapie und Training Burgergut AG im Waisenhaus an der Bernstrasse 107 in Steffisburg zum Tag der offenen Tür.

Im Juni 2018 hatte die Burgerversammlung für die Umnutzung des Waisenhauses (ehemaliges Burgerheim) im Burgergut Thun einen Kredit von 3,8 Millionen Franken genehmigt. Ab Sommer 2018 wurde die Liegenschaft dann etappenweise für die Umnutzung saniert. «Im März können nun die letzten Bauarbeiten abgeschlossen werden», schreibt die Burgergemeinde.

( pd )