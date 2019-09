Zahnlücken sind nicht sexy

Wie ging es dann weiter?

Melissa: Per Zufall bin ich bei 20 Minuten über einen Beitrag von bestsmile gestolpert. Erst wollte mir nicht in den Kopf, wie dieses Plastikding meine Zähne verschieben sollte. Ich wollte es aber unbedingt ausprobieren, weil ich es langsam satt hatte, mit einer Zahnlücke rumzulaufen. Also ging ich zum Gratis-Scan, um es mir anzuschauen. Ich hätte es ja immer noch lassen können. Später während der Behandlung überprüfte ich meine Zähne täglich und nach der dritten Spange sah ich endlich, dass es funktionierte.

9 Spangen / 4,5 Monate Behandlungszeit

Hat dein Umfeld gemerkt, dass du eine Zahnspange trägst?

Melissa: (Lacht) Nein, obwohl ich mehrere Leute testete. Meinen Bruder hab ich grinsend gefragt, ob ihm etwas an mir auffällt, aber da kam nichts. Erst als meine Zahnlücke mehr und mehr verschwand und ich immer glücklicher wurde, haben mich die Leute auf die fehlende Lücke angesprochen.

9 Spangen / 4,5 Monate Behandlungszeit

Was hat sich nach der Behandlung für dich geändert?

Melissa: Heute lächle ich gerne auf Fotos und muss mir noch beim Lächeln abgewöhnen, nicht mehr reflexartig die Hand vor den Mund zu halten. Ich gefalle mir heute einfach 1000% besser.

Würdest du die bestsmile Zahnspange weiterempfehlen?

Melissa: Auf jeden Fall! Man kann sich die Behandlung leisten, sie ist erstaunlich schnell und fällt nicht auf. Ich bin überglücklich mit dem Resultat.

«Heute schaue ich in den Spiegel und denke: Das bin endlich ich.»

bestsmile Zahnkorrektur. Swiss made.

10x in der Schweiz

Single Set:

Korrektur des Ober- oder Unterkiefers

1990 Franken (ab 95 Franken / Monat*)

Double Set:

Korrektur beider Kiefer

2990 Franken (ab 190 Franken / Monat*)

Alle Termine und Beratungen sind kostenlos.**

*Bei Ratenzahlung: 1% Zins auf Restbetrag pro Monat

**Einmalig 99 Franken für den persönlichen Behandlungsplan. Dieser Betrag wird bei Vertragsabschluss gutgeschrieben.