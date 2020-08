Rockabilly-Festival in Hasliberg – Zeitreise in die 50er-Jahre Oldtimer, Petticoats und tanzbarer Rock ’n’ Roll: Das Hotel Wetterhorn war am Samstag Schauplatz einer weiteren Ausgabe des «Hay-up-High». Christoph Buchs

Tanzende Besucher am Hay-up-High beim Hotel Wetterhorn. Foto: Christoph Buchs

Ein Schnaps auf das Festival – oder besser gesagt: ein Festival für den Heuschnaps! «Hay-up-High», das Rockabilly-Fest in Hasliberg, war bei seiner ersten Austragung vor fünf Jahren eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Es wurde lanciert, um den ersten Geburtstag des kräftig-würzigen Likörs zu feiern, der es längst aus den Mauern des Hotels Wetterhorn in zahlreiche Gaststuben und Getränkehandlungen geschafft hat. Wie auch der Heuschnaps hat das Hay-up-High in der Zwischenzeit ein Eigenleben entwickelt. Rock-’n’-Roll-Fans aus der ganzen Schweiz haben das Hasliberger Festival fix in ihrer Agenda. Zum sechsten Mal verwandelte sich das Wetterhorn-Areal am Samstag in einen Platz von Petticoats und Classic Cars.