12 Traulokale öffnen wieder – Zivilhochzeiten in Schlössern wieder möglich Ab Mitte Mai können sich Bernerinnen und Berner wieder in gewissen Schlössern trauen lassen. Doch auch hier gelten die strengen Abstands- und Hygienevorschriften. Michael Bucher

Ab Mitte Mai sind auch im Schloss Bümpliz wieder zivile Trauungen möglich, jedoch in eingeschränktem Rahmen. Foto: Beat Mathys

Auch während des Lockdown konnten sich heiratswillige Bernerinnen und Berner in den Räumlichkeiten der Zivilstandesämter trauen lassen – wenn auch in eingeschränktem Rahmen. Die beliebten und deutlich attraktiveren externen Zeremonielokale wie etwa in den Schlössern Bümpliz, Köniz, Schadau oder Burgdorf blieben jedoch geschlossen. Laut Hans Rudolf Egli, Leiter Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst des Kantons Bern, beruhte dieser Entscheid vor allem auch auf der fehlenden Nachfrage. «Viele Paare wollen den Lebensbund nicht ohne Gäste, hinter Plexiglas in einem exklusiven Lokal schliessen.»

Doch mit den nächsten vom Bundesrat gewährten Lockerungen ab Montag steht es nun den 23 externen Zeremonielokalen im Kanton frei, ob auch sie wieder zivile Trauungen durchführen wollen – nach wie vor unter den geltenden Vorschriften. Laut Kanton öffnen 12 Standorte ab Mitte Mai wieder ihre Traulokale, es sind dies die Schlösser, Bümpliz, Jegenstorf, Wyl, Köniz, Schwarzenburg, Münsingen, Thunstetten, Trachselwald, Spiez, Schadau und Oberhofen sowie das Grandhotel Giessbach. Das erweiterte Angebot steht vorerst bis zum 5. Juni. Auf jenen Termin hin will der Bundesrat über die nächsten Schritte informieren.